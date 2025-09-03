Дузпи в Чирпан! Розова долина бие за купата на България

Розова долина (Казанлък) победи в Чирпан, едноименния тим с 5:4 след изпълнения на дузпи, във финала на Област Стара Загора от турнира за купата на България. В 90-те минути не беше излъчен победител – 1:1. „Розите“ излязоха без доста от титулярите си, заради здравословни проблеми. Те поведоха с гол от дузпа на Николай Георгиев, четвърт час от началото на двубоя. Домакините възстановиха равенството в края на първото полувреме. Хиксът се запази до края на редовното време. При дузпите, гостите вкараха четири пъти, а съперникът им три.