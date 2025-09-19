Популярни
Нападател на Едмънтън Ойлърс ще пропусне старта на новия сезон заради травма

  • 19 сеп 2025 | 12:31
Нападателят на Едмънтън Ойлърс Зак Хайман ще пропусне старта на новия сезон в Националната хокейна лига, съобщиха от клуба.

33-годишният канадец все още не е възстановен от травмата в китката, която получи в четвъртия мач от финалната серия в Западната конференция с Далас Старс.

Тимът на Едмънтън, който два отстъпи в последните две години пред Флорида Пантърс в спора за купа "Стенли", започва кампанията на 8 октомври с домакинство на Калгари Флеймс.

"За съжаление Зак няма да играе в първия ни домакински мач", каза старши треньорът Крис Кноблаух.

"Очакваме той да бъде на разположение около 1 ноември. Може и малко по-рано да се случи, но ще бъде по това време", добави той.

В 15-те мача от плейофите, в които игра през миналия сезон, Хайман вкара пет гола и добави шест асистенции. През редовния сезон той записа 27 гола и 17 асистенции в 73 срещи.

