Ърбан зоната е този уикенд в столичния Северен парк

Безплатен въжен тролей за деца, градски баскет 3х3 шампионат, държавно първенство по стрийт фитнес, национален брейк турнир и Балканида по паркур предлага програмата на традиционната Ърбан зона.
Фондация „София – Европейска столица на спорта“ и Столична община канят всички почитатели на движението и активния начин на живот на уникален градски спортен фестивал този уикенд в Северен парк. Официалното откриване на Ърбан зоната е утре, събота в 16.00 ч. на построената н парка голяма сцена.
Очакват ви динамични състезания, зрелищни демонстрации и забавления за малки и големи.
Програма:
СЪБОТА 20 Септември
10:00 – 17:00 Zipline - безплатен въжен тролей за деца
10:00 – 20:30 Национален шампионат по СТРИЙТ ФИТНЕС
10:30 – 18:00 Баскетбол 3х3 градски шампионат за момичета и
момчета U16 и U18 – групова фаза
НЕДЕЛЯ 21 Септември
10:00 – 17:00 Zipline - безплатен въжен тролей за деца
10:30 – 18:00 Баскетбол 3х3 градски шампионат
- момичета и момчета U16 и U18 – финали
- турнир жени 18+
12:15 – 19:00 Национален брейк турнир за младежи до 18г.
13:00 – 16:30 Държавно първенство и Балкански турнир по паркур
Вход свободен!