Ърбан зоната е този уикенд в столичния Северен парк

  • 19 сеп 2025 | 12:27
  • 177
  • 0
Ърбан зоната е този уикенд в столичния Северен парк

Безплатен въжен тролей за деца, градски баскет 3х3 шампионат, държавно първенство по стрийт фитнес, национален брейк турнир и Балканида по паркур предлага програмата на традиционната Ърбан зона.

Фондация „София – Европейска столица на спорта“ и Столична община канят всички почитатели на движението и активния начин на живот на уникален градски спортен фестивал този уикенд в Северен парк. Официалното откриване на Ърбан зоната е утре, събота в 16.00 ч. на построената н парка голяма сцена.

Очакват ви динамични състезания, зрелищни демонстрации и забавления за малки и големи.

Програма:

СЪБОТА 20 Септември

10:00 – 17:00 Zipline - безплатен въжен тролей за деца

10:00 – 20:30  Национален шампионат по СТРИЙТ ФИТНЕС

10:30 – 18:00 Баскетбол 3х3 градски шампионат за момичета и

момчета U16 и U18 – групова фаза

НЕДЕЛЯ 21 Септември

10:00 – 17:00 Zipline - безплатен въжен тролей за деца

10:30 – 18:00 Баскетбол 3х3 градски шампионат

-  момичета и момчета U16 и U18 – финали

-  турнир жени 18+

12:15 – 19:00 Национален брейк турнир за младежи до 18г.

13:00 – 16:30 Държавно първенство и Балкански турнир по паркур

Вход свободен!

