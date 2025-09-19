Тежък удар за дебютант в Евролигата

В навечерието на дебюта си в Евролигата, БК Дубай понесе тежък удар. Опитният френски център Мам Жайте е получил контузия на ахилеса по време на контролен мач с ЦСКА Москва. Травмата най-вероятно е доста сериозна и може да го извади от строя за голяма част, ако не дори и за целия сезон 2025/26, съобщава BasketNews, като се позовава и на журналиста Харис Ставру от Sport 24.

30-годишният Жайте премина в Дубай това лято, след като преди това изкара 2 сезона във финалиста от последното издание на Евролигата Монако.

Жайте бе важна част от ротацията на монегаските през миналия сезон в Евролигата, а взе участие и на приключилото съвсем наскоро Европейско първенство. На ЕвроБаскет 2025 той беше сред най-надеждните играчи на “петлите”, като записа средни показатели от 8.2 точки, 4.7 борби, 1.3 откраднати топки и 0.8 чадъра за под 20 минути игра.

Очакваше се Жайте да играе съществена роля в тима на Дубай през новия сезон и потенциалното му дълго отсъствие отваря сериозна дупка в подкошието на отбора. При това положение Дубай на този етап се очаква да разчита на позицията център на Мфионду Кабенгеле, Кенан Каменяс и потенциално на сръбското ново попълнение Филип Петрушев.

