Нова благотворителна инициатива от българските „артилеристи“

Под мотото „Дом далеч от дома” най-многобройният фен клуб на чуждестранен отбор в страната, този на лондонския „Арсенал“(ASCB) организира серия от благотворителни куизове в няколко български града в подкрепа на фондация „Злато”.

Те ще бъдат на тема световен футбол, разделени в няколко тематични кръга. Домакини на събитията ще бъдат заведения във Варна, Бурас, Велико Търново, Плевен, Стара Загора, София и Шумен, които участието си в инициативата в периода между 12-ти и 16-ти октомври като точните локации, дата и час, както и начините за записване ще бъдат обявени в края на този месец.

Всички събрани средства ще отидат за ремонтна поддръжка на дом-пансионат в който се настаняват деца от провинцията, които имат нужда от продължителен престой и лечение в клиниката. Същевременно децата и родителите получават и психо социална подкрепа в комплекс „Златна грижа“ на територията на УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ”. Домът е съобразен със специфичните нужди на онкоболните деца от цялата страна, които се лекуват. Той осигурява възможност за безплатно настаняване, разполага с кухня и огромно дворно пространство, където са създадени възможности за релаксация, игрова терапия и арт занимания и цялостно пространство за отдих, споделяне и срещи, както за децата, така и за техните родители.

„Имаме привилегията да си партнираме с фондация „Злато“ от повече от 8 години. Организираме в тяхна подкрепа единствения традиционен благотворителен турнир по футбол за дами любителки, чието 10-то юбилейно издание ще се състои на 08.03.2026“, заяви новоизбраният председател на ASCB Борислав Байчев, „Тази есен решихме да направим нещо различно, с което да привлечем вниманието на обществото към нуждите на фондацията, която оказва неоценима подкрепа на малките сървайвъри в дългия им път до пълното им възстановяване. Вярваме, че благодарение на серията от събития, каузата им ще докосне много повече хора и да успеем да съберем нужните средства за ремонта на дома“.

Организаторите обещават много награди и изненади за участниците.