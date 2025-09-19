Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3.  "Нощта на самураите": Иноуе ще оглави галавечер в Рияд

 "Нощта на самураите": Иноуе ще оглави галавечер в Рияд

  • 19 сеп 2025 | 10:59
  • 257
  • 0
 "Нощта на самураите": Иноуе ще оглави галавечер в Рияд

Турки Алалших не губи време след последния мач на Наоя Иноуе през уикенда, когато той победи Муроджон Ахмадалиев и запази световните си титли в категория суперпетел. Днес беше официално обявено, че саудитските промоутъри вече имат планове за Иноуе (31-0, 27 нокаута), който ще се изправи срещу Алан Пикасо (32-0-1, 17 нокаута) на 27-и декември в Рияд. Срещата ще бъде главното събитие на галавечер, наречена „Нощта на самураите“, която ще се излъчва на живо по DAZN.

Събитието ще включва и подгряващи двубои между Джунто Накатани (31-0, 24 нокаута) срещу Себастиан Ернандес (20-0, 18 нокаута). Ето кои ще са останалите срещи:

Кенширо Тераджи (25-2, 16 нокаута) срещу Уилибалдо Гарсия (23-6-2, 13 нокаута),

Рейто Цуцуми (3-0, 2 нокаута) срещу Леобардо Кинтана (11-1, 5 нокаута),

Хаято Цуцуми (8-0, 5 нокаута) срещу Джеймс Дикенс (36-5, 15 нокаута)

Тайга Иманага (9-0, 5 нокаута) срещу Армандо Мартинес (16-0, 15 нокаута)

Очаква се тази галавечер да послужи като подготовка за потенциален двубой между Наоя Иноуе и Джунто Накатани през следващата година, който до голяма степен се смята за един от най-интригуващите възможни мачове и за двамата боксьори.

