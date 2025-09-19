Австрийска ски скачачка е със сериозна контузия след падане по време на тренировка

Състезателката по ски скок Ева Пинкелниг е със сериозна контузия след падане по време на тренировъчно състезание на олимпийската шанца в Предацо, Италия.

37-годишната австрийка падна при втория скок и остана да лежи на земята със сериозна травма в коляното. Пинкелинг, която изпита сериозна болка, ще бъде прегледана обстойно от лекарите в болница в Инсбрук.

"Допълнителна информация относно здравето на Ева Пинкелниг ще бъде обявена веднага щом стане известна", заявиха от федерацията по ски на Австрия.

Треньорът Томас Дитхарт добави: "Тя все още е в сериозен шок. Трудно е да се прецени как се справя в този момент."

Събитието на олимпийската шанца беше тестово преди Олимпиадата в Милано-Кортина 2026.