Кремонезе се добра до точка във Верона в дебюта на Варди

Верона и Дженоа направиха нулево равенство в двубой от 3-тия кръг на Серия "А". Домакините отправиха 20 удара към вратата на новака в елита, но нито един от тях не се превърна в гол. Дебют за тима от Кремона направи бившият английски национал Джейми Варди. Той се появи като резерва в 58-ата минута.

Равенството изкачи Кремонезе на 3-то място в класирането с актив от 7 точки. Съставът на Давиде Никола спечели първите си два мача за сезона, но днес имаше голяма доза късмет, за да остане непобеден. Верона не можа да запише първи успех през кампанията и се намира на незавдината 16-а позиция с едва 2 точки.

Суат Сердар изигра впечатляващо първо полувреме в халфовата линия на домакините и почти направи асистенция след подаване към Гифт Орбан, но нападателят успя да реализира. По този начин Верона няма попадение в 10 от последните си 18 домакински мача в първенството.

Варди влезе на мястото на Федерико Бонацоли, но това не доведе до промяна в играта на гостите, които предимно се бранеха. Десетина минути преди легендата на лестър все пак получи възможност да изнаменува дебюта си с гол, но стреля твърде слабо и не затрудни Лоренцо Монтипо.

