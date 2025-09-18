Настоящият президент на Световен бокс няма да се кандидатира за нов мандат

Президентът на Световен бокс (World Boxing) Борис ван дер Ворст няма да се кандидатира за нов мандат на третия годишен конгрес на организацията през ноември, посочвайки постоянните усилия за ръководене на отцепилата се организация и постоянните пътувания по света като причини за оттеглянето си, съобщава агенция Ройтерс.

Бившият ръководител на нидерландската федерация беше избран за първи президент на Световния бокс с двугодишен мандат, след като отцепилата се организация беше сформирана през 2023 година, натоварена с решаващата мисия да осигури олимпийското бъдеще на бокса след Олимпийските игри в Париж 2024.

По време на мандата си той разшири Световния бокс до над 120 национални федерации, като същевременно осигури и временно признание от Международния олимпийски комитет (МОК), което доведе до възстановяването на бокса на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

"Времето ми като президент беше удовлетворяващо и вдъхновяващо, но също така беше и безмилостно", написа Ван дер Ворст в писмо до президентите на всички национални федерации-членки на Световния бокс.

"След години на пътувания по света и ежедневните усилия за изграждане на Световния бокс от нулата, за да отговори на изискванията на МОК и други заинтересовани страни, стигнах до заключението, че няма да се ангажирам с друг мандат като президент. Световният бокс е здраво утвърден и признат и е време ново ръководство да насочи организацията към Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 и към Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028", добави той.

Въпреки че Световен бокс (World Boxing) измести Международната боксова асоциация (IBA) като глобална организация в спорта, след като ръководената от Русия IBA беше лишена от признание от МОК, това не мина без противоречия.

През май централата въведе задължителен тест за пол за всички боксьори в своите състезания. То беше насочено към златната медалистка от Олимпийските игри в Париж Имане Хелиф, като се каза, че алжирката няма да бъде допусната до състезание, без да се подложи на теста. Дни по-късно Ван дер Ворст се извини за това, че е посочила конкретно Хелиф в изявлението си.

В писмо до президента на Алжирската боксова федерация Абделкадер Абас Ван дер Ворст заяви, че World Boxing е трябвало да положи по-големи усилия, за да защити личния живот на Хелиф. След това спортистката обжалва пред Спортния арбитражен съд решението на световната централа, с което й забранява да участва в предстоящи събития.