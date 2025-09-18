Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Лиа Каратанчева се класира за финала на двойки в Пазарджик

Лиа Каратанчева се класира за финала на двойки в Пазарджик

  • 18 сеп 2025 | 20:12
  • 129
  • 0
Лиа Каратанчева се класира за финала на двойки в Пазарджик

Лиа Каратанчева и Сапфо Сакелариди победиха със 7:6 (3), 6:2 Анастасия Соболева и Селена Яничиевич на полуфиналите на двойки жени на международния турнир по тенис на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара.

Българката и гъркинята, които са поставени под номер 1 в схемата, изиграха равностоен първи сет срещу своите противнички, като се добраха до решителен успех в тайбрека след 7:3.

Във втората част Каратанчева и Сакелариди постигнаха три пробива при начален удар за украинката и французойката и приключиха срещата от първата си възможност след час и половина игра.

На финала българо-гръцкият дует ще играе срещу Ярослава Барташевич (Франция) и Алевтина Ибрагимова (Русия), поставени под номер 2 в основната схема. Те елиминираха рускините Алина Юнева и София Лансере след 7:6 (4), 6:2.

