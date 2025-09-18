Техническият комитет по художествена гимнастика към Европейската федерация проведе заседание в Тбилиси

На заседание на Техническия комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика в Тбилиси (Грузия) беше направен обзор на резултатите за сезон 2024/2025. Задълженията на Комитета включват оценка на Европейски първенства, купи, европейски семинари и уебинари, както и на съдии, курсове на треньори и срещи на гимнастичките.

Членове на комитет са българката Християна Тодорова, Изабел де Косио (Франция), Евгения Виляева (Азербайджан) и изпълняващият длъжността президент Елисо Бедошвили (Грузия), обсъдиха и бъдещите планове и развитието на художествената гимнастика.

Бяха разгледани и обсъдени форматите на състезанията и още:- Да бъдат в по-комфортна среда за гимнастичките;- Регламент за продължителността на състезанието, особено в дните на квалификацията;- Участие на художествени гимнастички в Европейските игри, планирани за 2027 година и одобрение на формата;- Квота на атлетите и други.

В края на ноември в Прага предстоят избори на Европейската гимнастика. Християна Тодорова отново е кандидат за член на Техническия комитет по художествена гимнастика след успешния си мандат през изминалия цикъл.