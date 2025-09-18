Популярни
Медалистът от Световно Радо Росенов бе посрещнат в родния му клуб в Русе

  • 18 сеп 2025 | 19:23
  • 372
  • 0
Медалистът от Световно Радо Росенов бе посрещнат в родния му клуб в Русе

Радослав Росенов е убеден, че разнообразния стил и спокойствието могат да му донесат още победи на ринга. Това заяви той за БТА при посрещането в залата на родния си боксов клуб „Русе“ след спечелването на бронзовия медал от Световното първенство по-рано този месец. Кметът на Русе Пенчо Милков, представители на Спортното училище „Майор Атанас Узунов“, на ръководството на клуба и съотборници на боксьора го поздравиха за успеха на шампионата в Ливърпул. Росенов получи и специални парични премии, като беше отчетено, че е първият медалист от Световно първенство при мъжете за боксов клуб „Русе“.

„След като се качиш на ринга, след като се забавляваш на ринга и показваш, че си по-добър от противника, показваш, че можеш да успееш и най-вече да вземеш победата. С тази игра мога да победя всички боксьори, само да съм спокоен“, каза 21-годишният боксьор.

Кметът Милков призова присъстващите спортисти да следват примера на Росенов и да използват силата си с необходимото спокойствие и само на ринга.

„Гледам моите съперници, срещу които ще играя. Бързо ги разбирам с какъв стил ще бъдат срещу мен. Те си мислят, че знаят моя стил и че е само един – с движение с краката, но не е така. Аз сменям постоянно стила си. Мога и отблизо, от средна дистанция и далечна“, добави Росенов.

Следващото предизвикателство пред него е Европейското първенство за мъже до 23 години. Желанието му е да стане единствения боксьор с четири титли от тази надпревара, след като вече има три в актива си. Треньорът на Росенов в боксов клуб „Русе“ Съби Събев отчете, че той трупа увереност с всяка следваща среща.

„Радо с всяка една среща вработва, става все по-добър и по-добър. Четири поредни срещи сме предоволни. Малко не му достигна на полуфинала, но някои неща ще ги коригираме. Вече си играе в негова категория, която е изцяло негова – 60 килограма. Това е олимпийска категория за 2028 година и се надяваме за медал от Олимпиадата", каза Събев.

