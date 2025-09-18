Бивш играч на Ювентус и Байерн беше осъден на затвор в Бразилия

На бившия бразилски национал Дъглас Коща е била издадена заповед за арест от 6-ия семеен съд в Порто Алегре, съобщава „Глобо“.

Причината за това съдебно решение е, че 35-годишният играч не е изплатил дължима детска издръжка в размер на близо 493 хиляди бразилски реала (около 80 хиляди евро). Ето защо Коща трябва да бъде задържан от местните власти и да излежи 30-дневна присъда в затвор. За Коща това е втора подобна присъда за същото провинение, като предишната е от 2023 година.

🚨Douglas Costa has an arrest warrant for unpaid child support!



This is the 2nd time he has had legal issues with not paying this. pic.twitter.com/ZdQ7O6DYaQ — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) September 17, 2025

Заради издадената заповед, от досегашния му отбор Сидни ФК веднага обявиха раздялата си с опитния футболист. „Сидни ФК прекрати договора на Дъглас Коща по взаимно съгласие, тъй като крилото не може да пътува до Австралия. Юридически и лични проблеми в неговата родина възпрепятстваха бразилеца от напускане на страната“, гласи изявлението на австралийския клуб. В своята кариера атакуващият играч е носил екипите на Гремио, Шахтьор (Донецк), Байерн (Мюнхен), Ювентус, Лос Анджелис Галакси и Флуминензе.

🚨🇧🇷 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Sydney FC have terminated Douglas Costa's contract through mutual consent. ✍️❌



Statement: "The winger is unable to travel to Australia. On-going legal and personal matters in his home country have prevented the Brazilian from leaving." pic.twitter.com/iPF8TJxQzS — EuroFoot (@eurofootcom) September 18, 2025

Снимки: Gettyimages