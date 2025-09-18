Бивш играч на Ювентус и Байерн беше осъден на затвор в Бразилия

На бившия бразилски национал Дъглас Коща е била издадена заповед за арест от 6-ия семеен съд в Порто Алегре, съобщава „Глобо“.
Причината за това съдебно решение е, че 35-годишният играч не е изплатил дължима детска издръжка в размер на близо 493 хиляди бразилски реала (около 80 хиляди евро). Ето защо Коща трябва да бъде задържан от местните власти и да излежи 30-дневна присъда в затвор. За Коща това е втора подобна присъда за същото провинение, като предишната е от 2023 година.
Заради издадената заповед, от досегашния му отбор Сидни ФК веднага обявиха раздялата си с опитния футболист. „Сидни ФК прекрати договора на Дъглас Коща по взаимно съгласие, тъй като крилото не може да пътува до Австралия. Юридически и лични проблеми в неговата родина възпрепятстваха бразилеца от напускане на страната“, гласи изявлението на австралийския клуб. В своята кариера атакуващият играч е носил екипите на Гремио, Шахтьор (Донецк), Байерн (Мюнхен), Ювентус, Лос Анджелис Галакси и Флуминензе.
