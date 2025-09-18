В Щутгарт се молят за победа в петък

След слабия си старт на сезона в Бундеслигата носителят на Купата на Германия Щутгарт е поставен под напрежение да спечели в петък срещу Санкт Паули.

Тимът е със само 3 точки от първите три мача, докато съперникът от Хамбург вече е със 7.

"Всеки мач е важен в Бундеслигата. Но е ясно, че настоящата ситуация прави този двубой още по-важен“, каза треньорът Себастиан Хьонес пред репортери.

"Бихме искали различен старт. Победа би помогнала да получим малко спокойствие и да ни даде време да развием нещата”, добави наставникът, цитиран от БТА.

През миналия уикенд Щутгарт загуби с 1:3 от регионалния си съперник Фрайбург, като допусна всички голове в последните 10 минути за втората си загуба за сезона.

