"Сините" отхвърлили сериозна оферта за Сангаре, Веласкес го похвали

Левски е получил сериозна оферта за нападателя Мустафа Сангаре, която обаче е била отхвърлена от клубното ръководство. Това се е случило преди двубоя с Локомотив (София) преди няколко дни, разкри старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес.

Испанският специалист сподели, че предложението е било икономически изгодно за 26-годишния футболист, но той е проявил разбиране и се е отнесъл професионално към своите задължения на терена.

"Сангаре? Нека изясним ситуацията. Предпочитам да сме ясни в такива ситуации. В този случай ще си позволя да коментирам, защото става дума за едно момче, изключителна личност. Да, имаше предложение за този футболист. Преди мача с Локо (София). Както знаете, в този мач той остана резерва, включи се от пейката. И го направи по невероятен начин, доста повлия за изхода на срещата.

Клубът, спортно-техническото ръководство, анализира ситуацията, пазарът има специфики, офертата дойде при затворен трансферен прозорец в България. След това седнахме със Сангаре след мача, с него имаме отлични взаимоотношения, не е могъл да мигне цяла нощ. Решихме заедно с треньорския щаб и с медицинския да има възстановяване.

Говорим за ситуация, която е икономически изгодна за него. Решението обаче е на клуба, той е професионалист и прояви разбиране. Тренира нормално, днес също. Което значи, че утре може да започне, а може и да е на пейката, ще преценим. Искам да сме напълно честни. В този случай играчът има невероятно добро поведение, държанието му е абсолютно професионално", заяви Веласкес.