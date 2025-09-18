Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА с труден тест в Стара Загора срещу Арда - на живо с очакванията на Дани Моралес и Александър Капитански
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. "Сините" отхвърлили сериозна оферта за Сангаре, Веласкес го похвали

"Сините" отхвърлили сериозна оферта за Сангаре, Веласкес го похвали

  • 18 сеп 2025 | 16:37
  • 3770
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Левски е получил сериозна оферта за нападателя Мустафа Сангаре, която обаче е била отхвърлена от клубното ръководство. Това се е случило преди двубоя с Локомотив (София) преди няколко дни, разкри старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес.

Испанският специалист сподели, че предложението е било икономически изгодно за 26-годишния футболист, но той е проявил разбиране и се е отнесъл професионално към своите задължения на терена.

Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим
Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

"Сангаре? Нека изясним ситуацията. Предпочитам да сме ясни в такива ситуации. В този случай ще си позволя да коментирам, защото става дума за едно момче, изключителна личност. Да, имаше предложение за този футболист. Преди мача с Локо (София). Както знаете, в този мач той остана резерва, включи се от пейката. И го направи по невероятен начин, доста повлия за изхода на срещата.

Клубът, спортно-техническото ръководство, анализира ситуацията, пазарът има специфики, офертата дойде при затворен трансферен прозорец в България. След това седнахме със Сангаре след мача, с него имаме отлични взаимоотношения, не е могъл да мигне цяла нощ. Решихме заедно с треньорския щаб и с медицинския да има възстановяване.

Говорим за ситуация, която е икономически изгодна за него. Решението обаче е на клуба, той е професионалист и прояви разбиране. Тренира нормално, днес също. Което значи, че утре може да започне, а може и да е на пейката, ще преценим. Искам да сме напълно честни. В този случай играчът има невероятно добро поведение, държанието му е абсолютно професионално", заяви Веласкес.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

  • 18 сеп 2025 | 16:20
  • 7212
  • 1
ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

  • 18 сеп 2025 | 15:20
  • 16901
  • 22
Три десетилетия "лисабонски лъв"

Три десетилетия "лисабонски лъв"

  • 18 сеп 2025 | 15:18
  • 2075
  • 1
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за дербито Левски - Лудогорец

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за дербито Левски - Лудогорец

  • 18 сеп 2025 | 15:04
  • 2753
  • 1
Италианска легенда взе бутонките на Стоичков

Италианска легенда взе бутонките на Стоичков

  • 18 сеп 2025 | 15:00
  • 3010
  • 3
Топ 5 попадения от последния кръг в Елитните групи

Топ 5 попадения от последния кръг в Елитните групи

  • 18 сеп 2025 | 15:00
  • 410
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

  • 18 сеп 2025 | 15:20
  • 16901
  • 22
11-те на Арда и ЦСКА, "червените" са с героя Панайотов, а домакините - без Попето

11-те на Арда и ЦСКА, "червените" са с героя Панайотов, а домакините - без Попето

  • 18 сеп 2025 | 16:25
  • 8876
  • 5
Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

  • 18 сеп 2025 | 16:20
  • 7212
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 406617
  • 13
Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

  • 18 сеп 2025 | 15:18
  • 6693
  • 6
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 10752
  • 1