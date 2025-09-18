Популярни
ЦСКА с труден тест в Стара Загора срещу Арда - на живо с очакванията на Дани Моралес и Александър Капитански
  Sportal.bg
  Гимнастика
  3. Над 150 спортисти от 15 държави със заявка за Световната купа по скокове на батут във Варна

Над 150 спортисти от 15 държави със заявка за Световната купа по скокове на батут във Варна

  • 18 сеп 2025 | 16:21
  • 186
  • 0
Над 150 спортисти от 15 държави със заявка за Световната купа по скокове на батут във Варна

Над 150 състезатели от 15 държави са заявили участие в кръга от Световната купа по скокове на батут, който ще се проведе на 27 и 28 септември в Двореца на културата и спорта. Ден по-рано, на 26 септември, започват квалификациите за международния турнир, а в неделя – финалите на Световната купа.

България ще бъде представена от петима национали в основната надпревара – Мариян Михалев, Мартин Димитров и Калоян Петров при мъжете, както и Христина Пенева и Марияна Узунова при жените. Още 25 български спортисти ще се включат в международния турнир.

„Надяваме се на достойно представяне, макар че състезателите ни не са в оптимална форма. За нас това е последна подготовка преди световното първенство през ноември, което е основната ни цел. При мъжете и жените се надяваме на полуфинали, а при по-малките – на медали“, коментира генералният секретар на федерацията Мариела Стойчева.

За съжаление, в състава няма да бъде Катерина Кулешова. Макар вече с българско гражданство, тя все още няма право да се състезава за България, тъй като украинската федерация не е дала съгласие за смяната на националността. Така гимнастичката изтърпява едногодишно наказание и ще може да стартира под българския флаг едва през 2026 година.

Зрителите във Варна ще имат възможност да видят на живо част от най-големите звезди в този спорт – олимпийската шампионка Брайони Пейдж (Великобритания), световната шампионка Хикару Мори (Япония), както и бразилските състезателки Камила и Алис Гомес. В състезанието ще участват и представители на Русия под неутрален статут, докато Беларус няма да изпрати свои спортисти заради вътрешни ангажименти.

Подготовката за турнира във Варна вече е в напреднал етап.

„Днес пристигнаха три тира от Германия с новите уреди, които сме длъжни да осигурим за световната купа. Благодарим на Министерството на младежта и спорта за подкрепата при закупуването им, както и на ръководството на Двореца на културата и спорта за съдействието в организацията“, допълни Стойчева.

Надпреварата ще се проведе в зала „Конгресна“, а входът за всички зрители ще бъде свободен.

„Приканвам всички любители на скоковете на батут и гостите на Варна – заповядайте да подкрепите българските състезатели и да се насладите на изпълненията на най-добрите в света. Ще бъдем щастливи, ако залата се напълни“, завърши генералният секретар на федерацията.

