Над 150 спортисти от 15 държави със заявка за Световната купа по скокове на батут във Варна

Над 150 състезатели от 15 държави са заявили участие в кръга от Световната купа по скокове на батут, който ще се проведе на 27 и 28 септември в Двореца на културата и спорта. Ден по-рано, на 26 септември, започват квалификациите за международния турнир, а в неделя – финалите на Световната купа.

България ще бъде представена от петима национали в основната надпревара – Мариян Михалев, Мартин Димитров и Калоян Петров при мъжете, както и Христина Пенева и Марияна Узунова при жените. Още 25 български спортисти ще се включат в международния турнир.

„Надяваме се на достойно представяне, макар че състезателите ни не са в оптимална форма. За нас това е последна подготовка преди световното първенство през ноември, което е основната ни цел. При мъжете и жените се надяваме на полуфинали, а при по-малките – на медали“, коментира генералният секретар на федерацията Мариела Стойчева.

За съжаление, в състава няма да бъде Катерина Кулешова. Макар вече с българско гражданство, тя все още няма право да се състезава за България, тъй като украинската федерация не е дала съгласие за смяната на националността. Така гимнастичката изтърпява едногодишно наказание и ще може да стартира под българския флаг едва през 2026 година.

Зрителите във Варна ще имат възможност да видят на живо част от най-големите звезди в този спорт – олимпийската шампионка Брайони Пейдж (Великобритания), световната шампионка Хикару Мори (Япония), както и бразилските състезателки Камила и Алис Гомес. В състезанието ще участват и представители на Русия под неутрален статут, докато Беларус няма да изпрати свои спортисти заради вътрешни ангажименти.

Подготовката за турнира във Варна вече е в напреднал етап.

„Днес пристигнаха три тира от Германия с новите уреди, които сме длъжни да осигурим за световната купа. Благодарим на Министерството на младежта и спорта за подкрепата при закупуването им, както и на ръководството на Двореца на културата и спорта за съдействието в организацията“, допълни Стойчева.

Надпреварата ще се проведе в зала „Конгресна“, а входът за всички зрители ще бъде свободен.

„Приканвам всички любители на скоковете на батут и гостите на Варна – заповядайте да подкрепите българските състезатели и да се насладите на изпълненията на най-добрите в света. Ще бъдем щастливи, ако залата се напълни“, завърши генералният секретар на федерацията.