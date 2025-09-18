Дани Алвеш загуби дело срещу последния си клуб

Спортният арбитражен съд (КАС) нареди на бразилския футболист Дани Алвеш да плати обезщетение на Унам Пумас във връзка с делото за сексуално посегателство, съобщиха от клуба.

През 2023-та Пумас прекрати договора на бразилеца, след като той влезе в затвора по обвинения в сексуално посегателство. През май 2024 година Камарата за разрешаване на спорове на Международната федерация на футболните асоциации (ФИФА) разпореди на мексиканския клуб да плати обезщетение на Алвеш за предсрочното прекратяване на договора му.

"КАС се произнесе в полза на клуба, като отмени решението на ФИФА от 15 май 2024 година и издаде ново решение, което, освен че потвърди законността на прекратяването на договора, разпореди на Алвеш да плати сума, надвишаваща установената от ФИФА, като обезщетение за причинените на клуба щети", се казва в изявление на Пумас.

42-годишният Алвеш премина в Пумас през юли 2022 година, припомня БТА.

Както е известно, през март Алвес беше оправдан по обвиненията в сексуално посегателство.

Прокуратурата в Каталуния ще обжалва оправдателната присъда на Дани Алвеш