Краси Манолов е новият треньор на Секирово

Ръководството на ФК Секирово (Раковски) предприе промяна на треньорския пост в отбора след неубедителното представяне от началото на сезона в Трета лига – Югоизточна група.Клубът се раздели с досегашния наставник Иван Петров - Чекиста, а на негово място застана Красимир Манолов - Малкия орел.

След седем изиграни мача от началото на сезона ФК Секирово заема 16-о място в класирането с едва 4 точки – колкото има и последният Раковски. Активът е събран от една победа и едно равенство, а цели пет са пораженията. Новият треньор ще има трудната задача да стабилизира представянето на Секирово и да изведе отбора от опасната зона, съобщава "Котаспорт".

