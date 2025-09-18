Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Краси Манолов е новият треньор на Секирово

Краси Манолов е новият треньор на Секирово

  • 18 сеп 2025 | 13:13
  • 318
  • 0
Краси Манолов е новият треньор на Секирово

Ръководството на ФК Секирово (Раковски) предприе промяна на треньорския пост в отбора след неубедителното представяне от началото на сезона в Трета лига – Югоизточна група.Клубът се раздели с досегашния наставник Иван Петров - Чекиста, а на негово място застана Красимир Манолов - Малкия орел.

След седем изиграни мача от началото на сезона ФК Секирово заема 16-о място в класирането с едва 4 точки – колкото има и последният Раковски. Активът е събран от една победа и едно равенство, а цели пет са пораженията. Новият треньор ще има трудната задача да стабилизира представянето на Секирово и да изведе отбора от опасната зона, съобщава "Котаспорт".

Легендарни футболисти се събраха в Пловдив за книгата (Не)забравените мачове
Легендарни футболисти се събраха в Пловдив за книгата (Не)забравените мачове
Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ключово дерби приковава вниманието в Елитната група до 16 години

Ключово дерби приковава вниманието в Елитната група до 16 години

  • 18 сеп 2025 | 09:30
  • 648
  • 0
Локомотив (Сф) без Аралица и срещу Добруджа

Локомотив (Сф) без Аралица и срещу Добруджа

  • 18 сеп 2025 | 09:08
  • 850
  • 1
Нов лидер в Елитната група до 15 години след грешната стъпка на Септември

Нов лидер в Елитната група до 15 години след грешната стъпка на Септември

  • 18 сеп 2025 | 08:55
  • 991
  • 0
В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

  • 18 сеп 2025 | 08:04
  • 9362
  • 16
Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

  • 18 сеп 2025 | 07:00
  • 13962
  • 37
Черно море отказа финансова помощ от общината

Черно море отказа финансова помощ от общината

  • 17 сеп 2025 | 22:56
  • 3950
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 405062
  • 13
Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

  • 18 сеп 2025 | 07:00
  • 13962
  • 37
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 7819
  • 1
В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

  • 18 сеп 2025 | 08:04
  • 9362
  • 16
Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 47885
  • 45
България "помогна" на Испания да оглави световната ранглиста за първи път от 11 години

България "помогна" на Испания да оглави световната ранглиста за първи път от 11 години

  • 18 сеп 2025 | 12:14
  • 3544
  • 1