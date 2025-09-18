Джейк Пол срещу Танк Дейвис ще се проведе в Маями

Джейк Пол и Танк Дейвис се отправят малко по на юг за своя двубой.

От "Most Valuable Promotions" обявиха в сряда, че мачът между Пол и Дейвис ще се състои в "Kaseya Center" в Маями на 14 ноември. Първоначално демонстративният двубой беше насрочен за Атланта, но Атлетическата и развлекателна комисия на Джорджия (GAEC) най-вероятно нямаше да одобри срещата поради огромното предимство в теглото на Пол спрямо Дейвис. Искането за разрешителни за събитието и изключения от правилата трябваше да бъде разгледано на заседание на GAEC в четвъртък, но от MVP са поискали точката да бъде премахната от дневния ред.

Сега двубоят има нов дом. Вижте официалното съобщение по-долу.

„Нов град, същата мисия – да намеря и унищожа Танка“, заяви Пол в прессъобщение. „Kaseya Center. Петък, 14 ноември. Нося жегата и Маями ще ме види как свалям този гневен елф, докато светът гледа на живо по Netflix.“

Пол, който е инфлуенсър, превърнал се в боксьор с актив от 12-1, е в серия от шест поредни победи и идва след последователни успехи над Хулио Сезар Чавес-младши, Майк Тайсън и Майк Пери. Преди това той изгради своята бойна биография, побеждавайки застаряващи бивши шампиони от ММА като Андерсън Силва, Тайрън Уудли и Бен Аскрен.

Голяма част от противоречията около двубоя му с Дейвис се дължат на факта, че Пол е с няколко теглови категории над шампиона на WBA в лека категория. Пол тежеше близо 93 килограма за мача си с Чавес, докато Дейвис никога не се е състезавал в категория над 63.5 кг.

Дейвис (30-0-1) наскоро загуби перфектния си актив през март, когато защитата на титлата на WBA в лека категория срещу Ламонт Роуч-младши завърши с равенство. Двубоят беше пълен с противоречия, тъй като Дейвис сложи коляното си на земята в деветия рунд, привидно признавайки нокдаун. Дейвис поиска таймаут, за да отиде в ъгъла си и да се справи с проблем със зрението, който по-късно обясни с попадане на вакса от скорошна фризура. Не е ясно защо на Дейвис му беше позволено сам да поиска прекъсване, нито защо на Роуч не беше присъден нокдаун.

Сега той се готви да се бие с Пол, преди да възобнови шампионския си път.

„Джейк Пол от доста време си подбира лесни съперници в бокса, но този път избра грешния опонент“, каза Дейвис в прессъобщение. „По-добре да започне да сваля килограми, да гони кокошки и да се моли това да му помогне в нощта на боя! Благодаря на Netflix, че ми дадоха възможността да набия този клоун!“