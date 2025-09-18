Кайл Чалмърс отказа внушителна сума пари, за да се присъедини към "Игрите за допингирани"

Шесткратният световен шампион по плуване Кайл Чалмърс отказа внушителна сума пари, за да се присъедини към Enhanced Games, събитието, което позволява на спортистите да използват допинг, подобряващ спортните постижения, пише Ройтерс.

Мениджърът на Чалмърс, Фийби Ротфийлд, потвърди, че 27-годишният плувец е бил помолен от организаторите на Enhanced Games да се присъедини към събитието.

"Предложиха пари, които биха променили живота на един плувец, както и на всеки австралийски олимпийски спортист, впрочем“, каза Ротфийлд в коментари, публикувани от Sydney Morning Herald.

"Това можеше да осигури на него и младото му семейство средства и да помогне с ипотеката, но Кайл каза „не“ от самото начало. Беше кратък разговор. Това, което го мотивира, е да се състезава за страната си, да стои на подиума в зелено-златната екипировка и да прави спорта, защото го обича.“

Чалмърс, шампион на 100 метра свободен стил на Олимпийските игри в Рио през 2016 г. и подгласник в Токио и Париж, се стреми да участва в четвърти Игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Световната асоциация по водни спортове обяви наредба през юни, която ще попречи на всеки спортист или длъжностно лице, което подкрепя или одобрява допинга, да се състезава в техните събития, което означава, че преминаването от традиционни състезания към Enhanced Games е еднопосочно и след това тяма в.ъщане към традиционния спорт.

Британският плувец Бен Прауд обяви миналата седмица, че се е присъединил към Enhanced Games, което предизвика осъждане от Британската федерация по плуване. Лекоатлетът Фред Кърли, сребърен и бронзов медалист от Олимпийските игри на 100 метра, потвърди в сряда, че се е записал за събитието седмици след като му беше наложено временно отстраняване за неуспехи в предоставянето на информация за местонахождението.

Олимпийски вицешампион от Париж 2024 ще плува на Игрите за допингирани

Enhanced Games насрочиха първото си състезание за май 2026 г. в Лос Анджелис. Вегас, с плуване, лека атлетика и вдигане на тежести в програмата.

В събитието вече участва българският плувец, състезаващ се за Гърция - Кристиан Голомеев, който със забранени вещества постави световен рекорд на 50 метра свободен стил.

Миладинов се е "отказал" от плуването заради Игрите за допингирани! Голомеев със световен рекорд и $1 милион