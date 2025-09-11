Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Олимпийски вицешампион от Париж 2024 ше плува на Игрите за допингирани

Олимпийски вицешампион от Париж 2024 ше плува на Игрите за допингирани

  • 11 сеп 2025 | 17:00
  • 331
  • 0
Олимпийски вицешампион от Париж 2024 ше плува на Игрите за допингирани

Бен Прауд, който спечели сребърен медал на Олимпийски игри в Париж 2024, обяви, че ще плува догодина на Enhanced Games - спортно събитие, което ще позволи употребата на допинг за подобряване на спортните постижения.

30-годишният британски плувец, който завърши втори миналата година на 50 метра свободен стил във френската столица, каза, че очаква с нетърпение тази нова глава в кариерата си "и шанс да преследва външния предел на човешкия потенциал с инструментите и възможностите на нашето време".

Enhanced Games ще дебютира през май следващата година в Лас Вегас, предлагайки 500 000 долара награден фонд за първо място в състезания по лека атлетика, плуване и вдигане на тежести, припомня АП.

През миналия месец организацията заведе дело за 800 милиона долара срещу Международната федерация по плуване и други, твърдейки, че те незаконно оказват натиск върху спортисти да бойкотират събитието. World Aquatics прие правило по-рано тази година, което забранява на спортисти, участвали в Enhanced Games, да стартират в състезания под егидата на организацията.

Прауд е на мнение, че е добре да не се връща към традиционното плуване.

"Мисля, че реално погледнато, постигнах всичко, на което съм способен, и сега Enhanced Games ми дава нова възможност. Определено не мисля, че това подкопава чистия спорт", каза той в интервю за ББС.

Британската федерация по плуване и антидопинговата агенция на страната осъдиха решението.

"Изключително разочароващо е, че който и да е британски спортист би обмислил да се състезава в събитие, което противоречи на истинския дух на спорта", каза Джейн Ръмбъл, главен изпълнителен директор на Британската антидопингова агенция.

Следвай ни:

Още от Водни спортове

Ая Касабова с нов фурор на световната сцена в кайтсърфинга

Ая Касабова с нов фурор на световната сцена в кайтсърфинга

  • 10 сеп 2025 | 19:17
  • 2381
  • 1
"Лъвско сърце" счупи всички рекорди на десетата си годишнина

"Лъвско сърце" счупи всички рекорди на десетата си годишнина

  • 10 сеп 2025 | 12:29
  • 1614
  • 2
Лодки с имената на българските царе вдъхновяват децата към историята

Лодки с имената на българските царе вдъхновяват децата към историята

  • 6 сеп 2025 | 09:49
  • 1614
  • 0
Шесто поредно поражение за ватерполистките ни на Европейското до 18 г.

Шесто поредно поражение за ватерполистките ни на Европейското до 18 г.

  • 4 сеп 2025 | 12:54
  • 838
  • 0
Ватерполистките ни до 18 г. завършиха със загуба груповата фаза на Европейското

Ватерполистките ни до 18 г. завършиха със загуба груповата фаза на Европейското

  • 3 сеп 2025 | 16:11
  • 677
  • 0
България допусна нова загуба на Европейското по водна топка

България допусна нова загуба на Европейското по водна топка

  • 2 сеп 2025 | 17:13
  • 1809
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

  • 11 сеп 2025 | 14:40
  • 6846
  • 13
Херо: Никой не ми се е обаждал, не искам да се самопредлагам

Херо: Никой не ми се е обаждал, не искам да се самопредлагам

  • 11 сеп 2025 | 16:21
  • 4051
  • 5
Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

  • 11 сеп 2025 | 12:06
  • 29329
  • 13
Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

  • 11 сеп 2025 | 13:09
  • 11199
  • 63
Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

  • 11 сеп 2025 | 07:05
  • 29502
  • 39
Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

  • 11 сеп 2025 | 09:49
  • 14023
  • 40