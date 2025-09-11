Олимпийски вицешампион от Париж 2024 ше плува на Игрите за допингирани

Бен Прауд, който спечели сребърен медал на Олимпийски игри в Париж 2024, обяви, че ще плува догодина на Enhanced Games - спортно събитие, което ще позволи употребата на допинг за подобряване на спортните постижения.

30-годишният британски плувец, който завърши втори миналата година на 50 метра свободен стил във френската столица, каза, че очаква с нетърпение тази нова глава в кариерата си "и шанс да преследва външния предел на човешкия потенциал с инструментите и възможностите на нашето време".

Enhanced Games ще дебютира през май следващата година в Лас Вегас, предлагайки 500 000 долара награден фонд за първо място в състезания по лека атлетика, плуване и вдигане на тежести, припомня АП.

През миналия месец организацията заведе дело за 800 милиона долара срещу Международната федерация по плуване и други, твърдейки, че те незаконно оказват натиск върху спортисти да бойкотират събитието. World Aquatics прие правило по-рано тази година, което забранява на спортисти, участвали в Enhanced Games, да стартират в състезания под егидата на организацията.

Прауд е на мнение, че е добре да не се връща към традиционното плуване.

"Мисля, че реално погледнато, постигнах всичко, на което съм способен, и сега Enhanced Games ми дава нова възможност. Определено не мисля, че това подкопава чистия спорт", каза той в интервю за ББС.

Британската федерация по плуване и антидопинговата агенция на страната осъдиха решението.

"Изключително разочароващо е, че който и да е британски спортист би обмислил да се състезава в събитие, което противоречи на истинския дух на спорта", каза Джейн Ръмбъл, главен изпълнителен директор на Британската антидопингова агенция.