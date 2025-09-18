Еди Хърн заплаши да съди Крис Юбанк за странната му тирада

Крис Юбанк-младши нападна Конър Бен, Еди Хърн и шефа на Британския боксов съвет Робърт Смит по време на странна пресконференция за промотиране на реванша му с Бен, планиран засега за 15 ноември.

В сравнение с обвиненията срещу Хърн и Смит, Бен се размина леко. Юбанк твърди, че линейката, която го е отвозвала към болницата след първия им брутален мач на „Тотнъм Хотспър Стейдиъм“, е била блокирана. Също така той нарече Смит „подлец“ за това, че е позволил на Бен да използва ръкавици с конски косъм, като същевременно постави под въпрос протоколите за безопасност и къде точно отиват парите от глобите на боксьорите.

Chris Eubank not allowing Eddie Hearn 30 seconds to pay respect to Ricky Hatton might be the most classless, disrespectful thing you’ve ever seen



A complete cunt of a man pic.twitter.com/dMJKxcbcsR — 𝐃𝐈𝐆𝐁 (@_DIGB) September 17, 2025

Каквато и да е истината зад неговата тирада, фактът, че тя се случи в момент на траур за британската легенда Рики Хатън. Това може да отчужди част от феновете, които през април са подкрепяли Юбанк срещу Бен, обобщава boxingscene.com.

„Какъв луд свят, в който живеем днес,“ започна Юбанк. „През цялата ми професионална кариера аз бях злодеят, лошият. Четиринадесет години и 38 мача хората обичаха да ме мразят. Не искам да се изхвърлям, но от това, което виждам, аз вече не съм този човек. Хора от всякакви сфери ми пожелават късмет. Но ако говорите с другата страна, Конър Бен е народният шампион. Уау. Конър Бен – ти успя, ти си народният шампион.

🚨 CHRIS EUBANK JR. UNLEASHES RANT AT ROBERT SMITH AND BBBOFC



"This is the big boss behind the scenes. The man with all the power that controls everything that goes on in professional boxing inside the United Kingdom. This guy's a big deal, he really is. Now this idiot allowed a… pic.twitter.com/7vJoatewL2 — EverythingBoxing | Darshan Desai (@EverythingBoxi2) September 17, 2025

Конър Бен направи страхотно представяне, направи неща, които не очаквах, но ти казвам точно тук и сега, Конър Бен – ти не си шампион. Извади това от главата си. Спри да оставяш Еди Хърн да те главозамайва – ще станеш дори по-голямо разочарование от него.

Те не са хора на народа“, продължи той за Хърн и Бен. „Те се преструват, че са добрите, те са вълци в овчи кожи. Те ще минат през всекиго, ще нарушат всякакви правила, за да се издигнат. Те направиха всичко възможно да ме унищожат в последния мач.“

Eddie Hearn confirms he will sue Chris Eubank after press conference chaos 😡 pic.twitter.com/nG8jHpBAjI — Sun Sport (@SunSport) September 18, 2025

След това Юбанк изнесе серия от непотвърдени, но тежки обвинения, които видимо разгневиха Хърн. Най-сериозното бе, че линейката, в която е бил Юбанк заради тежка дехидратация, е била блокирана 20 минути преди да напусне стадиона.

Хърн, видимо ядосан, нарече това „пълна глупост“ и поиска Юбанк да потвърди обвиненията. „Ще видим, приятелю“, каза той, подсказвайки, че може да последва съдебно дело. По-късно Хърн изтъкна тежестта и невероятността на твърденията, заявявайки: „Има протокол за всяка бойна вечер – кога пристигат линейки, кога си тръгват. Това, в което ни обвини, е непростимо. Ще се заемем с това.“

Бен, облечен с фланелка на „Манчестър Сити“ в чест на Хатън, остана спокоен през цялото време. „Свалям му шапка,“ каза той за Юбанк. „Всички имаме нужда от танцувален партньор. Подцених го, мислех, че ще го нокаутирам за три-четири рунда. Даде ми страхотен мач и това беше страхотен мач… Но ще направя всичко възможно, за да спечеля реванша.“

Eddie Hearn and Ben Shalom go at it following the Eubank vs Benn 2 presser 🍿



🎬 @DAZNBoxing #EubankBenn2 | #EddieHearn | #BenShalom pic.twitter.com/p04TGuno1I — IFL TV (@IFLTV) September 17, 2025

Първият им двубой бе титанична битка, спечелена по точки от Юбанк след 12 рунда. Бен също се представи достойно, въпреки липсата си на елитен опит и като средна категория.

Тримата съдии присъдиха мача 116-112 за Юбанк, който получи разкъсване над дясното око след сблъсък на глави в деветия рунд. Макар и зрелищен, пътят до двубоя беше дълъг и заплетен – с провалени допинг тестове на Бен, съдебни дела, анулирани лицензи, яйца по лицата, глоби и притеснения дали Юбанк ще влезе в категория безопасно – както и последвалата хоспитализация на двамата.