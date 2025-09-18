Популярни
Левски продължава подготовката си за важния сблъсък с Лудогорец в петък
  • 18 сеп 2025 | 10:14
Държавното по модерен петобой излъчи шампионите на България

Антония Начева и Тодор Михалев спечелиха титлите при жените и при мъжете на Държавното лятно първенство по модерен петобой, което се проведе в София.

В индивидуалната надпреварата при дамите Антония Начева от Боляри 2009 изпревари Никол Иванова от НСА и Йоана Руменова от Шампион 2.

При мъжете златото грабна Тодор Михалев от НСА, сребърен медалист стана Георги Илиев от Шампион 2, а бронзът отиде при Томас Григоров от Олимпиец.

Класирането при жените се повтори същото и в категорията девойки до 22 г. При младежите до 22 г. индивидуално титлата извоюва Георги Илиев от Шампион 2, следван от Томас Григоров от Олимпиец и Мартин Христов от Царевец.

Девойки до 22 г. отборно

1. Шампион 2 ( Теодора Маринова, Йоана Руменова , Никол Тонкова)

2. Галата 2009 ( Мария Станчева, Карина Николова, Катерина Христова)

3. Одесос 2008 ( Каролина Димитрова, Елис Халил, Ана Станкова)

Младежи до 22 г. отборно

1. Шампион 2 ( Васил Топалов, Станислав Димитров, Георги Илиев)

2. Олимпиец ( Томас Григоров, Даниел Куртаков, Атанас Иванов)

3. Шампион 2 – 2 ( Йордан Андонов, Михаил Чакъров, Костадин Бельов)

Жени отборно

1. НСА (Светла Згурова, Никол Иванова и Симона Сапунджиева)

2. Шампион 2 ( Теодора Маринова, Йоана Руменова , Никол Тонкова)

3. Галата 2009 ( Мария Станчева, Карина Николова, Катерина Христова)

Мъже отборно

1. НСА ( Тодор Михалев, Александър Върбанов и Йоан Атанасов)

2. Шампион 2 ( Васил Топалов, Станислав Димитров, Георги Илиев)

3. Олимпиец ( Томас Григоров, Даниел Куртаков, Атанас Иванов)

