Държавното по модерен петобой излъчи шампионите на България

Антония Начева и Тодор Михалев спечелиха титлите при жените и при мъжете на Държавното лятно първенство по модерен петобой, което се проведе в София.
В индивидуалната надпреварата при дамите Антония Начева от Боляри 2009 изпревари Никол Иванова от НСА и Йоана Руменова от Шампион 2.
При мъжете златото грабна Тодор Михалев от НСА, сребърен медалист стана Георги Илиев от Шампион 2, а бронзът отиде при Томас Григоров от Олимпиец.
Класирането при жените се повтори същото и в категорията девойки до 22 г. При младежите до 22 г. индивидуално титлата извоюва Георги Илиев от Шампион 2, следван от Томас Григоров от Олимпиец и Мартин Христов от Царевец.
Девойки до 22 г. отборно
1. Шампион 2 ( Теодора Маринова, Йоана Руменова , Никол Тонкова)
2. Галата 2009 ( Мария Станчева, Карина Николова, Катерина Христова)
3. Одесос 2008 ( Каролина Димитрова, Елис Халил, Ана Станкова)
Младежи до 22 г. отборно
1. Шампион 2 ( Васил Топалов, Станислав Димитров, Георги Илиев)
2. Олимпиец ( Томас Григоров, Даниел Куртаков, Атанас Иванов)
3. Шампион 2 – 2 ( Йордан Андонов, Михаил Чакъров, Костадин Бельов)
Жени отборно
1. НСА (Светла Згурова, Никол Иванова и Симона Сапунджиева)
2. Шампион 2 ( Теодора Маринова, Йоана Руменова , Никол Тонкова)
3. Галата 2009 ( Мария Станчева, Карина Николова, Катерина Христова)
Мъже отборно
1. НСА ( Тодор Михалев, Александър Върбанов и Йоан Атанасов)
2. Шампион 2 ( Васил Топалов, Станислав Димитров, Георги Илиев)
3. Олимпиец ( Томас Григоров, Даниел Куртаков, Атанас Иванов)