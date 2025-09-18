Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Левски продължава подготовката си за важния сблъсък с Лудогорец в петък
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Още четири медала за България от Световното по канадска борба за хора в неравностойно положение

Още четири медала за България от Световното по канадска борба за хора в неравностойно положение

  • 18 сеп 2025 | 09:57
  • 224
  • 0
Още четири медала за България от Световното по канадска борба за хора в неравностойно положение

Девет вече станаха медалите за България от 27-ото Световно първенство по борба за хора в неравностойно положение. Страхотното представяне на родните представители продължи и във втория ден на шампионата в Албена, в който националите ни завоюваха 4 медала - 1 златен и 3 бронзови, в битките с дясна ръка.

Втора световна титла от шампионата взе Павел Кръстев, който по безапелационен начин триумфира в категория над 100 килограма при мъжете със зрителни увреждания. Кръстев не допусна загуба в квалификациите и във финала надделя над грузинеца Георги Васадзе.

Трите бронзови отличия за България отидоха на сметката на борбените ни дами. Първо Камелия Добрева зае трето място в категория до 70 кг при жените с визуални увреждания с дясна ръка.

След като ден по-рано стъпи на почетната стълбичка, Лада Хаджиева го направи отново и вече има две трети места на шампионата в категория до 70 кг при жените със слухови увреждания с лява и дясна ръка.

Тилка Кайрякова зае третото място в категория над 70 кг при жените със слухови увреждания с дясна ръка. За нея това е второ отличие от шампионата на планетата след вицешампионската титла в същата категория през вчерашния ден с лява ръка Зифет Неби остана на почетното четвърто място в тази категория.

Така България завърши общо с 9 медала (2 златни, 1 сребърен и 6 бронзови) при мъжете и жените от 27-ото Световно първенство за хора с увреждания с лява и дясна ръка. В отборното класиране при по-силния пол страната ни е на осмата позиция. При дамите след внушителните 7 медала, България отново е осма.

Днес е почивен ден за първенството, а от петък (19.09) започва най-вълнуващата част – битките между мъжете и жените! Сблъсъците ще се провеждат в зала „Перуника” в Албена и ще бъдат с вход-свободен за всеки любител на канадската борба.

Следвай ни:

Още от Други спортове

България с шестима млади шахматисти на Световното в Алмати

България с шестима млади шахматисти на Световното в Алмати

  • 17 сеп 2025 | 18:37
  • 1258
  • 1
БОК с още един призив към Стефка Костадинова:

БОК с още един призив към Стефка Костадинова:

  • 17 сеп 2025 | 16:37
  • 1443
  • 0
Весела Лечева: Грозят ни санкции да се състезаваме под неутрален флаг

Весела Лечева: Грозят ни санкции да се състезаваме под неутрален флаг

  • 17 сеп 2025 | 13:48
  • 12533
  • 15
Състезанието по колоездене и бягане "Лозарски пътища" събира над 700 участници

Състезанието по колоездене и бягане "Лозарски пътища" събира над 700 участници

  • 17 сеп 2025 | 12:09
  • 1087
  • 0
Кирил Георгиев с второ място на турнир в Румъния

Кирил Георгиев с второ място на турнир в Румъния

  • 16 сеп 2025 | 22:05
  • 1903
  • 1
Пет медала за България от СП по канадска борба за хора с увреждания

Пет медала за България от СП по канадска борба за хора с увреждания

  • 16 сеп 2025 | 21:37
  • 1229
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 403016
  • 13
Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

  • 18 сеп 2025 | 07:00
  • 9028
  • 28
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 5317
  • 1
В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

  • 18 сеп 2025 | 08:04
  • 5891
  • 7
Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 43519
  • 42
Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 33574
  • 55