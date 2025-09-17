Популярни
  17 сеп 2025
Ботев (Ихтиман) обърна ЦСКА III

В Костенец, Ботев (Ихтиман) спечели гостуването си на ЦСКА III (София) с 2:1. Срещата е от осмия кръг на Югозападната Трета лига. Борислав Балджийски осигури успеха с двете си попадения. Младите армейци започнаха по-добре. Александър Георгиев им даде преднина с гола си в 6-ата минута. „Червените“ владееха инициативата още 27 минути. Тогава Балджийски, обграден от трима съперници овладя на дузпата центрира топка от дясно и с удар изравни резултата. В оставащото време до почивката настана равновесие. Футболистите на Ботев започна по-добре след почивката. Повече атакуваха и търсеха гола, но пък противника контраатакуваше опасно. Постепенно мача продължи равностойно. Балджийски вкара дузпа в 87-ата минута за окончателното 1:2.

Снимка: ФК Ботев Ихтиман – фейсбук

