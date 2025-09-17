Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. От Алпин потвърдиха, че са разговаряли с Перес

От Алпин потвърдиха, че са разговаряли с Перес

  • 17 сеп 2025 | 18:43
  • 257
  • 0

Флавио Бриаторе, който все още изпълнява ролята на ръководител на отбора на Алпин, разкри в интервю за Auto Motor und Sport, че действително е разговарял със Серхио Перес преди мексиканеца да подпише с Кадилак за сезон 2026 във Формула 1.

Перес остана без пилотско място след раздялата си с Ред Бул в края на миналата година, но в нито един момент не скри желанието си да се завърне на стартовата решетка като титуляр още през сезон 2026. Мексиканецът беше свързван с няколко пилотски места преди в крайна сметка да подпише с новия тим на Кадилак, където ще си партнира с друг ветеран в лицето на Валтери Ботас, който също беше свързван с Алпин.

Хамилтън похвали Кадилак за избора на пилоти
Хамилтън похвали Кадилак за избора на пилоти

„Никога не съм говорил с Ботас за 2026 – коментира Бриаторе – Мисля, че слуховете, които го свързваха с Алпин, му помогнаха да подпише с Кадилак.

„Перес ми се обади. Попитаме какви са ни плановете, но в същото време каза, че е близо до подписване с Кадилак. По това време нямах какво да му предложа“, добави още италианецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Джейм Ваулс последва примера на Макс Верстапен

Джейм Ваулс последва примера на Макс Верстапен

  • 17 сеп 2025 | 14:10
  • 718
  • 0
Обявиха стартовите часове на всички състезания във Формула 1 през сезон 2026

Обявиха стартовите часове на всички състезания във Формула 1 през сезон 2026

  • 17 сеп 2025 | 13:47
  • 937
  • 0
Петима спортисти бяха отличени от Столична община

Петима спортисти бяха отличени от Столична община

  • 17 сеп 2025 | 13:26
  • 873
  • 0
Исак Хаджар става съотборник на Макс Верстапен в Ред Бул догодина?

Исак Хаджар става съотборник на Макс Верстапен в Ред Бул догодина?

  • 17 сеп 2025 | 13:25
  • 2386
  • 0
Никола Цолов пред Sportal.bg: След Барселона знаех, че може да карам във Формула 2

Никола Цолов пред Sportal.bg: След Барселона знаех, че може да карам във Формула 2

  • 16 сеп 2025 | 17:03
  • 9562
  • 6
Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

  • 16 сеп 2025 | 14:14
  • 30570
  • 21
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Арда представи Ивелин Попов

Официално: Арда представи Ивелин Попов

  • 17 сеп 2025 | 19:19
  • 1187
  • 0
Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

  • 17 сеп 2025 | 15:33
  • 19559
  • 21
Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

  • 17 сеп 2025 | 09:18
  • 70017
  • 43
Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

  • 17 сеп 2025 | 16:15
  • 8171
  • 12
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 386360
  • 11
България срещу Португалия на 1/8-финал на Световното

България срещу Португалия на 1/8-финал на Световното

  • 17 сеп 2025 | 14:32
  • 21350
  • 10