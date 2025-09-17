От Алпин потвърдиха, че са разговаряли с Перес

Флавио Бриаторе, който все още изпълнява ролята на ръководител на отбора на Алпин, разкри в интервю за Auto Motor und Sport, че действително е разговарял със Серхио Перес преди мексиканеца да подпише с Кадилак за сезон 2026 във Формула 1.

Перес остана без пилотско място след раздялата си с Ред Бул в края на миналата година, но в нито един момент не скри желанието си да се завърне на стартовата решетка като титуляр още през сезон 2026. Мексиканецът беше свързван с няколко пилотски места преди в крайна сметка да подпише с новия тим на Кадилак, където ще си партнира с друг ветеран в лицето на Валтери Ботас, който също беше свързван с Алпин.

„Никога не съм говорил с Ботас за 2026 – коментира Бриаторе – Мисля, че слуховете, които го свързваха с Алпин, му помогнаха да подпише с Кадилак.



„Перес ми се обади. Попитаме какви са ни плановете, но в същото време каза, че е близо до подписване с Кадилак. По това време нямах какво да му предложа“, добави още италианецът.

