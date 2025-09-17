Популярни
България с шестима млади шахматисти на Световното в Алмати

  • 17 сеп 2025 | 18:37
  • 377
  • 1
България с шестима млади шахматисти на Световното в Алмати

Две плевенски деца и техният треньор - майстор на спорта Христинка Илиева, ще участват на световното първенство по шахмат в Алмати, Казахстан. Това съобщи за БТА Илиева, която е треньор и председател на Спортен клуб по шахмат (СКШ) „Плевен XXI“.

Двете деца са Катрин Ангелова и Александра Бурова. Катрин е държавен шампион по класически шах през 2024 г. за седемгодишни и през 2025 г. при момичета до осем години. С отбора на Плевен XXI е и държавен отборен първенец за тази година. Това ще бъде нейно първо участие на международен форум. От 90 момичета в стартовия списък в нейната възрастова група, Катрин е №5 по рейтинг.  Подготовката ѝ е добра, готвила се е през цялото лято, каза още треньорът Христинка Илиева.

Александра е участвала на едно европейско и две Световни първенства през 2023 и 2024 г. Тя е на девет, но ще участва във възрастовата група до 10 години. В момента е на 52 място по рейтинг от 120 момичета, които ще спорят за титлата в Казахстан.

През месец август децата са били на тренировъчен лагер в Република Северна Македония с лектори български гросмайстори. Четири дни през миналата седмица са преминали и онлайн обучение, организирано от Българската спортна федерация по шахмат. Имали са и онлайн подготовка с плевенския гросмайстор Борис Чаталбашев.

Христинка Илиева добави, че конкуренцията на световното първенство ще бъде много силна, особено от страна на азиатците. Казахстан е федерация №1 по шах за миналата година в тези възрастови групи. Сега те ще участват с над 200 деца. Треньорката се надява децата да издържат на напрежението от толкова много участници, защото на държавни първенства се явяват по 10-12 момичета във възрастова категория.

На световното първенство България ще участва с шестима млади състезатели, три момчета и три момичета, във възрастовите групи: до осем, до 10 и до 12 години. Общо участниците ще бъдат 870 от 84 държави. От тези деца 62 са със звания: кандидат майстор, ФИДЕ майстор, международен майстор. Българската делегация на световното първенство ще бъде от 16 души – шест деца, четирима родители и двама треньори – Христинка Илиева и Стефан Стойнов от София. Другите деца ще участват за първи път на такъв форум. Те са: двама състезатели от ЦСКА София, едно момче от Благоевград и Павел Лозанов от Пристис Русе, който преди два месеца е станал европейски шампион до осем години на решаване на шахматни задачи.

По регламент всяко от децата трябва да изиграе 11 кръга. Срещите ще започват от 11:00 ч. местно време, което ще промени ритъма на подготовка, защото на досегашните първенства мачовете са били с начален час 15:00. След шестия ден ще има един почивен, когато ще се организира световното първенство по решаване на шахматни задачи и по блиц. В края на састезанията освен индивидуалното класиране ще има награждаване и на федерация №1, 2 и 3.

М. с. Христинка Илиева се надява на достойно представяне на плевенските момичета и на целия отбор.

Снимки: Imago

