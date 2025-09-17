Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Джейсън Тейтъм посочи кои три легенди са "бетонирани" за Топ 5 на всички времена

Джейсън Тейтъм посочи кои три легенди са "бетонирани" за Топ 5 на всички времена

  17 сеп 2025 | 17:31
  • 249
  • 0
Джейсън Тейтъм посочи кои три легенди са "бетонирани" за Топ 5 на всички времена

Суперзвездата на Бостън Селтикс Джейсън Тейтъм изрази мнение, че Майкъл Джордан, ЛеБрон Джеймс и Коби Брайънт задължително трябва да присъстват във всяка една класация за Топ 5 на най-добрите баскетболисти в историята.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

"Трудно бих приел, че някой може да има Топ 5, в който не фигурират ЕмДжей, ЛеБрон и Коби. Може да поставите Шак в Топ 5, но тези тримата са бетонирани там", сподели мнението си по време на участието си в подкаст възстановяващият се от тежка контузия на ахилеса Тейтъм, който вероятно ще пропусне голяма част, ако не и целия нов сезон в НБА.

Снимки: Gettyimages

