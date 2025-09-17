Шарл Леклер ще може да изравни рекорд на Шумахер в Баку

Шарл Леклер ще може да изравни рекорда на Михаел Шумахер за най-много поредни полпозишъна за едно състезание във Формула 1 с отбора на Ферари, ако спечели съботната квалификация за Гран При на Азербайджан.

За монегаска това би бил пети пореден полпозишън край бреговете на Каспийско море, където той е непобеден в квалификациите от 2021 година насам. Реално Леклер вече има спечелени пет поредни квалификации в Баку, защото пред сезон 2023 в Азербайджан се проведе и спринт, за който имаше отделна квалификационна сесия, която също беше спечелена от монегаска. За статистиката обаче се броят само квалификациите, които са за основните състезания.

С Ферари Шумахер има пет поредни полпозишъна в две състезания – Гран При на Япония и Гран При на Испания. На „Сузука“ германецът неизменно печелеше квалификациите между 1998 и 2002, а в Барселона серията му продължи между 2000 и 2004.

Иначе абсолютният рекорд за най-много поредни полпозишъна за едно състезание е притежание на Айртон Сена, който между 1985 и 1991 завоюва седем поредни полпозишъна за Гран При на Сан Марино на „Имола“ с Лотус и Макларън. На второ място е Люис Хамилтън със своите шест поредни полпозишъна за Гран При на Австралия между 2014 и 2019 с Мерцедес.

