Трап се сбогува окончателно с Айнтрахт преди мача с Галатасарай

Айнтрахт (Франкфурт) ще се сбогува с бившия си дългогодишен вратар Кевин Трап преди откриващия си мач от Шампионската лига утре срещу Галатасарай.

35-годишният ветеран напусна Франкфурт през лятото, за да подпише с новака във френския елит Париж ФК. Той изигра 383 мача за “франките” във всички турнири в два периода за 10 години, като върхът бе спечелването на Лига Европа през 2022 г.

"В продължение на години той беше едно от лицата на Айнтрахт, капитан и водещ играч и допринесе значително за нашите успехи“, каза членът на борда, отговарящ за спорта, Маркус Кроше.

Тимът се класира за Шампионската лига през първенството на Германия за първи път, след като завърши трети в елита миналия сезон. Те се класираха за турнира през 2022 г. чрез победата в Лига Европа.

"За нас има само възможности, никакви рискове“, каза Кроше преди основната фаза на лигата, където Франкфурт ще се изправи още срещу Ливърпул, Барселона, Наполи, Тотнъм и Атлетико Мадрид.

"Добре е за момчетата да се състезават с най-добрите в Европа, а също и за нас като клуб да видим къде се намираме. За нас е сензационна ситуация да играем отново в Шампионската лига”.

