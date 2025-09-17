Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Близо 380 бегачи на трансграничния шосеен пробег между Русе и Гюргево

Близо 380 бегачи на трансграничния шосеен пробег между Русе и Гюргево

  • 17 сеп 2025 | 16:26
  • 339
  • 0
Близо 380 бегачи на трансграничния шосеен пробег между Русе и Гюргево

Близо 380 бегачи от България и чужбина се очаква да се включат в осмото издание на 15-километровия трансграничен шосеен пробег между Русе и Гюргево, което ще се състои на 28 септември тази година. Това съобщиха организаторите на надпреварата от местните администрации на двете общини и клуба по лека атлетика "Дунав" и спортен клуб "Гюргево".

Стартът на тазгодишното състезание "Пробег на свободния дух" ще бъде даден в центъра на Русе. Бегачите ще преминат през Дунав мост, за да стигнат до румънския град Гюргево, където ще бъде финалът.

"Събитието носи послание за приятелство, обединение и активен начин на живот. Наградният фонд е близо 6000 евро. Миналата година пробегът привлече рекорден брой състезатели от три континента и доказа, че спортът няма граници", обясниха организаторите.

Желаещите да се запишат за участие в пробега могат да го направят до 22 септември тази година.

БТА припомня, че през миналата година състезатели от Кения спечелиха при мъжете и жените 15-километровото трансгранично шосейно бягане между Гюргево и Русе "Пробег на свободния дух". Тогава началото на надпреварата бе дадено в румънския град.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

  • 17 сеп 2025 | 16:15
  • 4684
  • 7
Олимпийският шампион в тройния скок аут от финала в Токио

Олимпийският шампион в тройния скок аут от финала в Токио

  • 17 сеп 2025 | 14:35
  • 847
  • 0
Джош Кър разкри за хитри психологически игри със слънчеви очила

Джош Кър разкри за хитри психологически игри със слънчеви очила

  • 17 сеп 2025 | 13:42
  • 1188
  • 0
Нели Чепчирчир обясни защо не съжалява, след като пропусна медал на 1500 м на Световното

Нели Чепчирчир обясни защо не съжалява, след като пропусна медал на 1500 м на Световното

  • 17 сеп 2025 | 12:51
  • 932
  • 0
Саръбоюков скача под номер 5 в първия си финал на световно първенство

Саръбоюков скача под номер 5 в първия си финал на световно първенство

  • 17 сеп 2025 | 12:15
  • 3406
  • 0
Гаут Гаут е готов за световната сцена

Гаут Гаут е готов за световната сцена

  • 16 сеп 2025 | 20:02
  • 4182
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

  • 17 сеп 2025 | 15:33
  • 13274
  • 11
Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

  • 17 сеп 2025 | 09:18
  • 65438
  • 42
Левски разпродаде още един сектор за мача с Лудогорец

Левски разпродаде още един сектор за мача с Лудогорец

  • 17 сеп 2025 | 12:11
  • 14671
  • 11
Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

  • 17 сеп 2025 | 16:15
  • 4684
  • 7
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 385366
  • 11
Големи дербита в Шампионската лига

Големи дербита в Шампионската лига

  • 17 сеп 2025 | 07:45
  • 12654
  • 2