Близо 380 бегачи на трансграничния шосеен пробег между Русе и Гюргево

Близо 380 бегачи от България и чужбина се очаква да се включат в осмото издание на 15-километровия трансграничен шосеен пробег между Русе и Гюргево, което ще се състои на 28 септември тази година. Това съобщиха организаторите на надпреварата от местните администрации на двете общини и клуба по лека атлетика "Дунав" и спортен клуб "Гюргево".

Стартът на тазгодишното състезание "Пробег на свободния дух" ще бъде даден в центъра на Русе. Бегачите ще преминат през Дунав мост, за да стигнат до румънския град Гюргево, където ще бъде финалът.

"Събитието носи послание за приятелство, обединение и активен начин на живот. Наградният фонд е близо 6000 евро. Миналата година пробегът привлече рекорден брой състезатели от три континента и доказа, че спортът няма граници", обясниха организаторите.

Желаещите да се запишат за участие в пробега могат да го направят до 22 септември тази година.

БТА припомня, че през миналата година състезатели от Кения спечелиха при мъжете и жените 15-километровото трансгранично шосейно бягане между Гюргево и Русе "Пробег на свободния дух". Тогава началото на надпреварата бе дадено в румънския град.