  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Иван Алипиев се присъедини към подготовката на Ваноли Кремона

Иван Алипиев се присъедини към подготовката на Ваноли Кремона

  • 17 сеп 2025 | 14:19
  • 381
  • 0
Иван Алипиев се присъедини към подготовката на Ваноли Кремона

Националът Иван Алипиев напусна подготовката на италианския Дертона и започна тренировки с друг италиански отбор Ваноли Кремона.

От клуба от Серия А обявиха официално, че Алипиев се присъединява към състава за оставащата част от предсезонния период.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Българинът вече остави своя отпечатък в италианския баскетбол, той като игра два сезона за тима на Латина, преди да премине в белгийския Антверп Джайънтс.

"Добре дошъл в семейството на Ваноли, Иван", написаха от Ваноли Кремона в официалния си сайт.

Алипиев започна миналия сезон в Антверп Джайънтс и го завърши в румънския Стяуа.

