Кевин Дюрант е готов да играе за САЩ на Олимпийските игри през 2028 година

Кевин Дюрант обяви готовността си да играе за отбора на САЩ на Олимпийските игри през 2028 година в Лос Анджелис.

Навършващият 37 години в края на месеца баскетболист, двукратен шампион на Националната баскетболна асоциация (НБА), който от новия сезон ще играе за Хюстън Рокетс, няма против да поведе американците към поредно олимпийско злато, ако се намира в добра кондиция.

"Дали ще играя на Олимпийските игри през 2028 г.? Да, ако все още съм аз. Нямам нужда от подаяния като ветеран от типа на "Седни на пейката и вземи петата си титла“, каза Дюрант, цитиран от Fadeaway World.

Кевин Дюрант е четирикратен олимпийски шампион (2012, 2016, 2020, 2024) и победител на Световното първенство в Турция (2010).

Той дебютира в НБА през 2007 г. През това време Дюрант игра за клубове като Оклахома Сити Тъндър, Голдън Стейт Уориърс и Бруклин Нетс. Американецът играе за Финикс от 2023 г.

Снимки: Gettyimages