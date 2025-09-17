Популярни
  Тенис
  2. Тенис
  Арина Сабаленка се отказа от участие в Пекин

Арина Сабаленка се отказа от участие в Пекин

  • 17 сеп 2025 | 12:18
  • 188
  • 0
Арина Сабаленка се отказа от участие в Пекин

Водачката в световната ранглиста в женския тенис Арина Сабаленка бе принудена да се откаже от участие на турнира в Пекин от сериите WТА 1000, който започва на 24 септември. Причината е травма, която е получила на Откритото първенство на САЩ, на което спечели титлата. Това обявиха организаторите на турнира в китайската столица.

"Арина не е напълно възстановена от контузията, която e получила в Ню Йорк, заради което ще пропусне Откритото първенство на Китай през 2025-а", съобщиха организаторите на надпреварата.

Сабаленка отказа Анисимова и защити титлата си на US Open
Сабаленка отказа Анисимова и защити титлата си на US Open

Сабаленка, която загуби на четвъртфиналите в Пекин през миналата година от чехкинята Каролина Мухова, заяви през китайската мрежа Weibo, че е "много тъжна", че се оттегля от участие заради "малка травма".

"Ще се съсредоточа върху възстановяването си и ще се опитам да се върна на кортовете в 100-процентова форма", заяви състезателката от Беларус.

Арина Сабаленка след триумфа в Ню Йорк: В момента съм супер горда със себе си
Арина Сабаленка след триумфа в Ню Йорк: В момента съм супер горда със себе си

27-годишната Сабаленка трябва да защитава титлата си на турнира от WТА 1000 в Ухан, който ще започне на 6 октомври.

