Черно море започна тренировка с Калоян Иванов пред погледа на феновете във Варна

Отборът на Черно море Тича събра фенове и медии в зала "Христо Борисов" по време на първата си открита тренировка преди старта на новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига, видя Sportal.bg.

Шоуто на паркета на старта на заниманието обаче бе откраднато от една от големите звезди на родния баскетбол от близкото минало Калоян Иванов, който реши да изпробва стрелбата си. Какво се получи, можете да видите нашето видео.

Към тренировката се включиха Георги Боянов, който пропусна мача с Локомотив Пловдив поради семейни причини, както и капитанът Николай Стоянов, който получи удар в лицето в зала "Сила" и трябваше да напусне терена в третата част на приятелската среща.

След два успеха в двете контроли, които изиграха до момента с Шумен и Локо Пд, "моряците" се подготвят на пълни обороти за Черноморските игри, на които са домакини на 18 и 19 септември (четвъртък и петък).