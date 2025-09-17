Септември (Симитли) приема Банско в Крупник

Популярни
  17 сеп 2025
Септември (Симитли) ще приеме Банско в мач от осмия кръг на Югозападната Трета лига. Двубоят е в сряда, 17-ти септември, от 17:00 часа. Поради реновиране на терена в Симитли отбора двубоят ще се изиграе „Арена Крупник“. Там септемврийци ще изиграят няколко домакински срещи, докато текат ремонтните дейности на „Арена Симитли“.

За отбора предстои поредното регионално дерби. Момчетата на Спас Стоименов готови да заличат негативните резултати от предишните два мача, в които допуснаха две загуби. Те призовават феновете да бъдат техния дванадесети играч, а те ще се раздадат докрай, за да ги зарадват с победата. Септември спечели последното си домакинство на утрешния си опонент с 2:0 през месец март тази година. В последните четири срещи на свой терен „белите“ са с три успеха и едно равенство срещу Банско.

