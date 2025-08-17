Червен картон спря устрема на Септември (Симитли)

Популярни
  • 17 авг 2025 | 09:27
Септември (Симитли) завърши наравно 1:1 с  Оборище Панагюрище в мач от 3-ия кръг на Югозападната Трета лига. Срещата започна добре за домакините – още в първите секунди Симеон Димитров -Симба откри резултата за Септември. Доминацията на симитличани продължи, но в 30-ата минута Даниел Топузов получи червен картон за реплика към съдията, оставяйки отбора си с човек по-малко. Това позволи на Оборище да натисне, като след грешка на вратаря Бусаров гостите изравниха за 1:1.

През второто полувреме Оборище опита да вземе инициативата, но не успя да стигне до второ попадение. Септември също имаше своите шансове, най-чистият от които бе на Симеон Димитров, останал сам срещу вратаря, но ударът му не намери целта.До края на футболната среща резултатът остана непроменен – 1:1.

В следващия кръг Септември Симитли ще приеме Левски  II София.

