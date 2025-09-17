Популярни
Синът на Стойчо Младенов ще помага на Тодор Янчев при младежите

  • 17 сеп 2025 | 01:20
Любопитно има ще влезе в щаба на новия селекционер на младежкия ни национален отбор Тодор Янчев, твърди „Тема Спорт“. Става въпрос за сина на Стойчо Младенов – Стойчо-младши. Той ще е помощник-треньор на бившия капитан на “армейците”.

Янчев ще бъде обявен от БФС след заседанието на Изпълкома на 24 септември (сряда). Той ще замени Александър Димитров, който ще застане начело на мъжете.

За последно Стойчо Младенов-младши, който в края на август навърши 40 години, е работил с баща си в казахстанския Кайсар в периода 2016-2020 г. Преди това през 2013-15 г. е част от щаба му и в ЦСКА.

Като футболист Стойчо-младши действа като атакуващ халф. Логично, кариерата му започва в школата на “червените”. Той обаче не успява да пробие в първия отбор и следват периоди в Локомотив (Мездра), Нафтекс, Вихрен (Сандански), Миньор (Перник), Академик (София), Спортист (Своге), Берое, Етър и за последно Локомотив (София) през пролетта на 2012 година, след което спира с футбола.

Както е известно, Стойчо Младенов има и по-голям син – Александър, който обаче не се е насочил към треньорството.

Със смяната на караула при младежите се слага край на династията на Александър Димитров начело на селекцията ни до 21 г. Той бе назначен на поста през декември 2018 година и оттогава неизменно е на поста.

Тодор Янчев пък за последно бе начело на Ботев (Враца) през есента на миналата година, а преди това бе треньор на ЦСКА 1948.

