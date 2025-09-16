Шампионът Италия достигна до полуфиналите на "Били Джийн Кинг Къп"

Шампионът Италия си осигури класиране за полуфиналите в отборния турнир по тенис при жените "Били Джийн Кинг Къп". Италианският тим се наложи с 2:0 успеха срещу домакина Китай, след като номер 8 в световната ранглиста Джазмин Паолини спечели с 4:6, 7:6(4), 6:4 срещу Синю Ван в Шънчжън. Италианката навакса пасив от 3:5 във втората част, за да се добере до ценния успех срещу Ван.

Паолини достигна до финалите на два турнира от “Големия шлем” през миналия сезон и спечели златен олимпийски медал на двойки в Париж заедно със Сара Ерани.

Another match, another comeback for Italy 💪



Jasmine Paolini seals their spot in the semi-finals after coming from a set down to beat Wang Xinyu 👏#BJKCup | @federtennis pic.twitter.com/f9n3t84DkD — Billie Jean King Cup (@BJKCup) September 16, 2025

Преди това Елизабера Кочиарето се наложи след труден обрат 4:6, 7:5, 7:5 срещу Юе Юан. Италианката изоставаше с 2:5 във втория сет и с 0:4 в решителната част, за да класира Италия напред в престижния турнир. Двата мача продължиха почти по три часа.

В следващата фаза на "Били Джийн Кинг Къп" италианките ще играят срещу Украйна или петкратния шампион Испания.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages