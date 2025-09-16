Две българки ще участват на турнир по бадминтон в Полша

Гергана Павлова и Христомира Поповска ще представят България на международния турнир по бадминтон от веригата "International Series" в Краков (Полша), който ще се проведе от 18 до 21 септември.

Павлова ще играе на старта на основната схема с петата поставена Петра Майкснерова (Чехия), а Поповска е номер 6 и първата й съперничка ще бъде Ан-Софи Хушер Руус (Дания).

Двете българки ще стартират и на двойки и излизат в първия кръг срещу Зузана Ярош и Изабела Мик (Полша).

Междувременно, над десет състезатели ще участват на турнир по бадминтон за юноши и девойки до 17 години в Загреб (Хърватия) от 19 до 21 септември.

В състава са включени Стилиян Нановска, Георги Рупцов, Истилян Борисов, Андрей Марков, Калоян Великов, Лео Спасов, Виктория Попова, Лили Радева, Симай Мехмедова, Александра Пейкова, Елена Попиванова и други.