Украйна с разгром срещу Алжир на Мондиал 2025

  • 16 сеп 2025 | 14:00
  • 161
  • 0
Украйна с разгром срещу Алжир на Мондиал 2025

Мъжкият национален отбор на Украйна записа разгромна първа победа на Световното първенство във Филипините. Възпитаниците на Раул Лосано буквално отнесоха Алжир с 3:0 (25:17, 25:12, 25:11) във втория си мач от Група F на Мондиала, само за 57 минути, игран тази сутрин пред едва 400 зрители в зала "Смарт Аранета Колизеум" в Кезон Сити.

Украинците са с 1 победа, 1 загуба и 3 точки във временното класиране в групата, като имат теоретична възможност да продължат напред в следващата фаза на турнира. За целта Украйна ще трябва да победи настоящия световен шампион Италия в последната си среща, която е в четвъртък (18 септември) от 16,30 часа българско време.

Алжир допусна втора загуба и на практика отпада от по-нататъшно участие на шампионата на планетата. Африканският тим ще завърши с двубой с Белгия, който също е в четвъртък, но от 09,00 часа сутринта.

Дмитро Янчук бе над всички за Украйна с 18 точки (2 блока и 3 аса) за победата. Васил Тупчий (2 блока и 2 аса) и Юрий Семенюк (3 блока и 1 ас) добавиха още 12 и 11 точки за успеха.

За тима на Алжир Сиди Мохамед Дур завърши със скромните 9 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com

