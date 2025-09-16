Рекорден брой италиански треньори на Мондиал 2025

Световното първенство за мъже във Филипините бележи исторически рекорд за италианския спорт - цели 10 италиански треньори са начело на 32-та отбора, участващи в турнира, което е безпрецедентен показател.

Mondiali: record di allenatori italiani in panchina

Sono 10 su 32 le squadre guidate da tecnici italiani: una vera scuola di eccellenza mondiale.

📲 Leggi tutti i dettagli nell’app Volleyball.it+ o da desktop 💻 nella home page del sitohttps://t.co/3bwl80tmWJ

📲Scarica l'APP… pic.twitter.com/OuvLtfYbTp — Volleyball.it, online since 2000 (@Volleyball_it) September 14, 2025

Мондиал 2025 се явява един истински "шампионат на италианските треньори", който потвърждава влиянието на местната школа на международната сцена.

Филипините с историческа първа победа на световно първенство

В Група А например и четирите национални отбора се водят от италиански специалисти - Марко Бонита е начело на Египет (с Аде Симоне като кондиционен треньор), Роберто Пиаца е селекционер на Иран (с Томазо Тотоло като помощник-треньор), Анджолино Фригони е начело на домакините от Филипините, докато Камило Плачи е селекционер на Тунис.

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Италианците са главни действащи лица и в другите групи. В Група D Паоло Монтаняни е на пейката на Колумбия, в Група E Джанлоренцо Бленджини е селекционер на България, подпомаган от Франческо Кадеду, докато Словения е поверила своя тим на Фабио Соли, подкрепян от помощника Франческо Гуарниери и главния статистик Антонио Мариано.

Финландия шокира олимпийския шампион Франция

В Група H присъства Марко Кампери, като втори помощник-треньор на Чехия. Накрая, в Група C олимпийският шампион Франция е воден от Андреа Джани, с Роберто Чамара като помощник и Паоло Пероне като статистик, докато Белгия има Емануеле Дзанини за селекционер.

Това широкообхватно присъствие потвърждава силата на италианската школа и способността ѝ да изнася технически умения, методи на работа и манталитет на победители по целия свят.

Материал на volleyball.it

Колаж: volleyball.it