Финландия шокира олимпийския шампион Франция

Волейболистите на Финландия шокира и победиха олимпийските шампиони от Париж 2024 от Франция с 3:2 (25:19, 17:25, 29:27, 21:25, 15:9) във втората си среща от Група С на Световното първенство във Филипините.
Така възпитаниците на Андреа Джани ще трябва да запишат задължителна победа над Аржентина в третата си среща в групата в четвъртък.
“Гаучосите” са много близо до класиране на 1/8-финалите след победи над Финландия с 3:2 и над Република Корея с 3:1.
Аржентина близко до 1/8-финал след втора победа на Световното
Финландия пък среща в четвъртък аутсайдера Република Корея и ще направи всичко възможно, за да победи и да продължи напред.
Възпитаниците на Оли Кунари от “Суоми” на два пъти повеждаха в резултата с 1:0 и 2:1 гейма, но французите съумяваха да изравнят резултата.
Тайбрекът започна вихрено в полза на финландските волейболисти, които поведоха с 8:2. Единична блокада на Лука Мартила спря атака на Жан Петри и 10:3. Двукратният олимпийски шампион от Токио 2020 и Париж 2020 Ясин Луати би сервис в мрежата - 5:11. Два поредни аса на Жан Петри върнаха надеждите на “петлите” за успех - 9:12. Блокаут на капитана Анти Ронкайнен и 13:9 за “Суоми”. Жан Петри атакува по мрежата в аут и Финландия спечели 15:9 тайбрека и мача с 3:2 гейма.
Диагоналът Йоонас Йокела заби 20 точки (3 аса) за първия успех на Финландия на Световното първенство.
Лука Мартила добави 15 точки (2 блока)
Петери Тиинисмаа се отличи с 13 точки (5 блока).
Жан Патри стана най-резултатен в мача с 23 точки (4 аса, 2 блока).
Ясин Луати добави 17 точки (1 ас, 1 блок).
Бартелеми Шинениезе записа 12 точки (3 блока).
Голямата звезда на Франция Ървин Нгапет реализира 9 точки.
В четвъртък, 18 септември, Финландия излиза срещу Република Корея от 5:30 часа.
Франция пък среща Аржентина от 13:00 часа.
ФРАНЦИЯ - ФИНЛАНДИЯ 2:3 (19:25, 25:17, 27:29, 25:21, 9:15)
ФРАНЦИЯ: Адриан Бризар 2, Жан Патри 23, Ървин Нгапет 9, Ясин Луати 17, Бартелеми Шинениезе 12, Франсоа Юе 3 - Женя Гребенников-либеро (Матис Ено 4, Кентен Жофроа 4, Тео Форе)
Старши треньор: АНДРЕА ДЖАНИ
ФИНЛАНДИЯ: Фьодор Иванов 3, Йоонас Йокела 20, Лука Мартила 15, Анти Ронкайнен 3, Петери Тиинисмаа 13, Севери Савонсалми 5 - Войто Кьоикке-либеро (Веика Лундквист 5, нико Суихконен 3, Ееми Терпвапорти, мика Хапаниеми 1)
Старши треньор: ОЛИ КУНАРИ.