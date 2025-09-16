Финландия шокира олимпийския шампион Франция

Волейболистите на Финландия шокира и победиха олимпийските шампиони от Париж 2024 от Франция с 3:2 (25:19, 17:25, 29:27, 21:25, 15:9) във втората си среща от Група С на Световното първенство във Филипините.

Така възпитаниците на Андреа Джани ще трябва да запишат задължителна победа над Аржентина в третата си среща в групата в четвъртък.

Jest sensacja kolejna

Finlandia 3:2 Francja



video: Polsat Sport 1 pic.twitter.com/WoVhYO76Yk — Ewa Mac (@EwaMac1) September 16, 2025

“Гаучосите” са много близо до класиране на 1/8-финалите след победи над Финландия с 3:2 и над Република Корея с 3:1.

Аржентина близко до 1/8-финал след втора победа на Световното

Финландия пък среща в четвъртък аутсайдера Република Корея и ще направи всичко възможно, за да победи и да продължи напред.

❗️FRANCJA W OSTATNIEJ KOLEJCE ZAGRA O AWANS DO FAZY PUCHAROWEJ MISTRZOSTW ŚWIATA Z REPREZENTACJĄ ARGENTYNY! 🇦🇷 🆚️ 🇫🇷



❗️FRANCJA W OSTATNIEJ KOLEJCE ZAGRA O AWANS DO FAZY PUCHAROWEJ MISTRZOSTW ŚWIATA Z REPREZENTACJĄ ARGENTYNY! 🇦🇷 🆚️ 🇫🇷



❗️FRANCJA W OSTATNIEJ KOLEJCE ZAGRA… pic.twitter.com/gyXBIYvDdY — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) September 16, 2025

Възпитаниците на Оли Кунари от “Суоми” на два пъти повеждаха в резултата с 1:0 и 2:1 гейма, но французите съумяваха да изравнят резултата.

Тайбрекът започна вихрено в полза на финландските волейболисти, които поведоха с 8:2. Единична блокада на Лука Мартила спря атака на Жан Петри и 10:3. Двукратният олимпийски шампион от Токио 2020 и Париж 2020 Ясин Луати би сервис в мрежата - 5:11. Два поредни аса на Жан Петри върнаха надеждите на “петлите” за успех - 9:12. Блокаут на капитана Анти Ронкайнен и 13:9 за “Суоми”. Жан Петри атакува по мрежата в аут и Финландия спечели 15:9 тайбрека и мача с 3:2 гейма.

Диагоналът Йоонас Йокела заби 20 точки (3 аса) за първия успех на Финландия на Световното първенство.

📊 JOONAS JOKELA 🇫🇮

vs France 🇫🇷



🔹20 points

🔹47% en attaque

🔹28% d’efficacité

🔹3 aces



📸 @volleyballworld pic.twitter.com/UoUstm2dlw — VolleyActu (@VolleyActu) September 16, 2025

Лука Мартила добави 15 точки (2 блока)

📊 LUKA MARTTILA 🇫🇮

vs France 🇫🇷



🔹15 points

🔹35% en attaque

🔹43% réceptions positives

🔹2 blocs



📸 @volleyballworld pic.twitter.com/RYnwt0gE50 — VolleyActu (@VolleyActu) September 16, 2025

Петери Тиинисмаа се отличи с 13 точки (5 блока).

Жан Патри стана най-резултатен в мача с 23 точки (4 аса, 2 блока).

Ясин Луати добави 17 точки (1 ас, 1 блок).

Бартелеми Шинениезе записа 12 точки (3 блока).

Голямата звезда на Франция Ървин Нгапет реализира 9 точки.

В четвъртък, 18 септември, Финландия излиза срещу Република Корея от 5:30 часа.

Франция пък среща Аржентина от 13:00 часа.

ФРАНЦИЯ - ФИНЛАНДИЯ 2:3 (19:25, 25:17, 27:29, 25:21, 9:15)

ФРАНЦИЯ: Адриан Бризар 2, Жан Патри 23, Ървин Нгапет 9, Ясин Луати 17, Бартелеми Шинениезе 12, Франсоа Юе 3 - Женя Гребенников-либеро (Матис Ено 4, Кентен Жофроа 4, Тео Форе)

Старши треньор: АНДРЕА ДЖАНИ

ФИНЛАНДИЯ: Фьодор Иванов 3, Йоонас Йокела 20, Лука Мартила 15, Анти Ронкайнен 3, Петери Тиинисмаа 13, Севери Савонсалми 5 - Войто Кьоикке-либеро (Веика Лундквист 5, нико Суихконен 3, Ееми Терпвапорти, мика Хапаниеми 1)

Старши треньор: ОЛИ КУНАРИ.