Филипините с историческа първа победа на световно първенство

Домакините на Световното първенство за мъже от Филипините постигнаха историческа първа победа на подобен форум.

Воденият от Анджолино Фригони тим успя да надиграе Египет с 3:1 (29:27, 23:25, 25:21, 25:21) във втория си мач от Група А на Мондиал 2025, игран този следобед пред над 6000 зрители в залата на SM Mall of Asia в Пасай Сити.

По този начин филипинците тотално завързаха класирането в групата, където след вторите срещи и четирите отбора имат по 1 победа, 1 загуба и 3 точки в актива си. Освен домакините, със същите показатели са и Египет, Иран и Тунис.

Така в последните срещи, в четвъртък (18 септември), в групата ще има два директни сблъсъка за това, кои отбори ще продължат напред към 1/8-финалите на шампионата на планетата. Първо от 08,30 часа българско време Египет ще играе с Тунис, а след това от 12,30 часа Филипините ще излезе срещу Иран.

Най-полезен за историческата победа на Филипините беше капитанът на тима Брайън Багунас със страхотните 25 точки (2 блока). Лео Ордиалес добави още 21 точки (2 аса) за успеха.

За тима на Египет Сейфелдин Хасан Али (1 блок) и Мохамед Осман Елхадад (5 блока!) се отчетоха с 15 и 14 точки.

