Една победа и три български загуби днес в Пазарджик

Българката Елизара Янева се класира за втория кръг на международния турнир по тенис за жени на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство. 18-годишната Янева надделя категорично над французойката Лая Петретич с 6:1, 6:1 за 65 минути.

Елизара Янева тръгна с експресна победа на ITF турнира в Пазарджик

Така тя очаква в спора за място на четвъртфиналите поставената под номер 7 Алевтина Ибрахимова (Русия), която стартира със 7:6(2), 6:0 срещу друга българка Диа Евтимова, "щастлива губеща" от квалификациите.

17-годишната Ванеса Влахова допусна поражение на старта от квалификантката Луцие Петружелова (Чехия) с 2:6, 4:6 при дебюта си в основна схема при дамите в състезание от професионалната верига на Международната федерация по тенис ITF.

Още една представителка на домакините - Юлия Стаматова, излезе на корта днес. Стаматова загуби от петата поставена Чагла Бююкакчай (Турция) с 5:7, 2:6. В основната схема на сингъл участват общо девет българки.