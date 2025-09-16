Елизара Янева тръгна с експресна победа на ITF турнира в Пазарджик

Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл на турнира от ITF за жени Goto Diamonds Cup в Пазарджик. Надпреварата се провежда на базата на ТК „Фаворит" и е с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната Янева победи категорично Лая Петретич (Франция) 6:1, 6:1 за 65 минути игра.

Във втория кръг Янева ще играе срещу победителката от двубоя по-късно днес между Диа Евтимова срещу №7 Алевтина Ибрагимова (Русия).

17-годишната Ванеса Влахова пък допусна поражение на старта от Луцие Петрузелова (Чехия) с 2:6, 4:6 при дебюта си в основна схема при дамите в състезание от професионалната верига на Международната федерация по тенис ITF.

Още една българка ще излезе на корта за срещата си на сингъл по-късно днес. Юлия Стаматова ще се изправи срещу петата поставена Чаала Бююкакчай (Турция).

Други пет българки ще играят утре срещите си от първия кръг на сингъл.

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева ще играе срещу българката Беатрис Спасова. Друга националка Лидия Енчева започва №6 Екатерина Казионова (Русия), Дария Великова срещу №3 Селена Яничевич (Франция), а Анджелина Костова срещу №8 Сапфо Сакелариди (Гърция).

11 българки пък ще вземат участие в надпреварата на двойки.

Поставената под №1 Лиа Каратанчева в тандем с Сапфо Сакелариди (Гърция) ще почиват в първия кръг.

В изцяло български мач Диа Евтимова/Беатрис Спасова ще играят на старта срещу Ралица Александрова/Валерия Гърневска.

Андрея Глушкова/Мария Димитрова ще започнат срещу Маюка Аикауа (Япония)/Адриана Рийми (САЩ).

Лидия Енчева и Дария Великова ще играят срещу рускините София Лансере и Алина Юнева.

Анджелина Костова/Галена Кръстенова ще стартират срещу Клаудия Ферер (Испания) и Луцие Петрузелова (Чехия).

През следващата седмица Пазарджик ще бъде домакин на още един турнир за жени от ITF с награден фонд 40 хиляди долара.

Надпреварата се провежда с подкрепата на Министерство на младежта и спорта, Министерство на туризма, Община Пазарджик, Генезис Трейдинг, Goto Diamonds, Изворна вода Бачково, Рьофикс и фитнес Олимп.