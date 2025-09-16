ЦСКА представи Валентин Илиев

Популярни
  • 16 сеп 2025 | 16:48
Валентин Илиев е новият старши-треньор на втория отбор на ЦСКА. Днес специалистът подписа договор с „армейците“ и ще дебютира официално на поста в предстоящия двубой от Втора професионална лига срещу Етър на 23 септември. В щаба на Илиев влизат помощник-треньорът Любен Любенов и анализаторът Павел Тошков, треньор на вратарите ще продължи да бъде Ивайло Иванов, а за кондиционната подготовка ще отговаря Костадин Джоргов.

Валентин Илиев е част от знаменита „армейска“ фамилия. Той е син на бившия футболист и треньор на ЦСКА Илия Вълов, а неговият наследник - Теодор Иванов, в момента е част от първия отбор на нашия клуб.

Илиев е роден на 11 юли 1980 г. Започва професионалната си кариера като централен защитник, като през есента на 2004 г. е привлечен в ЦСКА и бързо печели сърцата на "армейската" публика. Най-паметният му момент идва на 25 август 2005 г., когато вкарва победния гол срещу Ливърпул на "Анфийлд". Двукратен шампион на България (2004/05, 2007/08), носител на Купата на България (2005/06) и Суперкупата на България (2006). За ЦСКА има 149 мача и 14 гола, а за националния отбор на България изиграва над 30 двубоя.

