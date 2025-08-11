Валентин Илиев: Рамзан Кадиров разби вратата на съблекалнята в Грозни

Популярни
  • 11 авг 2025 | 21:36
  • 6211
  • 6
Бившият защитник на ЦСКА Валентин Илиев гостува в подкаста „Код Спорт“, където разказа редица интересни случки от своята богата кариера. Сърцатият бранител си спомни култови истории със своите съотборници в началото на престоя си на стадион „Българска армия“ и се върна към най-паметните мачове с фланелката на „армейците“.

Авторът на победния гол за ЦСКА срещу Ливърпул на „Анфийлд“ през 2005 година разкри какво го е накарало да приеме офертата да работи в ЦСКА 1948 и коментира трансфера на своя син Теодор Иванов при „червените“.

А защо Вальо Илиев е отнесъл редица псувни от Велизар Димитров, какво се е случило на срещата му с Александър Томов, защо Рамзан Кадиров е разбил вратата на съблекалнята с крак по време на престоя му в Терек (Грозни) и с какво Стойчо Младенов го е тормозил в ЦСКА – гледайте в целия епизод.

