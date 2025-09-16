Жоел Арате: Малка България е пред големи сили в бокса

Популярни
  • 16 сеп 2025 | 16:10
Жоел Арате изрази задоволството си от представянето на българските боксьори на Световното първенство в Ливърпул. Съставът ни постигна исторически успех - за първи път от 20 години спечелихме два медала, а за първи път от 2009-а имахме представител във финал.

„Аз съм доволен от представянето на нашите боксьори. Сребърен медал на Рами Киуан, бронзов на Радослав Росенов, пето място на Уилиам Чолов и Семион Болдирев. Резултати, които поставят малка България пред големи сили като САЩ, Германия, Куба, Франция. Убеден съм, че можехме да вземем още медали, но Хавиер Ибаниес беше сериозно ощетен. Ние обаче работим с цел Олимпийските игри в Лос Анджелис. Изцяло сме насочили погледите си натам и това Световно първенство е етап от пътя, който сме поели.

Имаме млад отбор, с много голям потенциал, който се вижда от всички наши конкуренти. Въпреки че нямаме много боксьори на различните категории, ние сме напълно равностойни на отбори като Узбекистан и Казахстан, които разполагат с много повече ресурси. Видяхме си и грешките, ще работим по тяхното отстраняване“, каза Арате на пресконференция днес в пресклуб "България".

