  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Редовната регистрация за Софийския маратон затваря на 20 септември

Редовната регистрация за Софийския маратон затваря на 20 септември

  • 16 сеп 2025 | 15:03
  • 266
  • 0
Редовната регистрация за Софийския маратон затваря на 20 септември

Остават броени дни до затварянето на редовната регистрация за Wizz Air Sofia Marathon 2025 (11 и 12 октомври). Крайният срок за записване на официалния сайт на събитието е 20 септември, а до момента интересът е рекорден – записаните участници ще надхвърлят 7000.

Организаторите напомнят, че ще има възможност за късна регистрация до 30 септември, но само при налични свободни номера по квоти за отделните дистанции, които са определени както следва:

● 42 км – 1000 участници

● 21 км – 2700 участници

● 10 км – 2800 участници

● 5 км – 1500 участници

Трасето и тази година ще остане непроменено, преминавайки през ключови точки на столицата, но подкрепителните пунктове ще имат нова иновативна структура. Доброволци от корпоративния сектор ще застанат редом до професионалните екипи и ще станат част от организацията на състезанието, за да подпомагат бегачите с необходимите им храни и напитки за тонус и енергия по пътя до финала.

“Продължаваме линията, която стартирахме в миналогодишното издание да превърнем маратона не само в спортно, но и в културно събитие за София – със сцени и програми, които ще радват участниците и подкрепящите ги по време на надпреварата“, подчерта Георги Станоилов от организационния екип, отговорник за подкрепителните пунктове и основател на движението 5 км рън. “Очаква се съвсем скоро да бъде обявена и културната програма,” допълни той.

Сред ключовите каузи на маратона тази година е насърчаването на достъпността на спорта за всички и включването на групи в неравностойно положение. Заедно с инициативата Паракидс и програмата Adidas 321, която дава възможност за участие на състезатели със Синдром на Даун, събитието отново ще подчертае своята социална ангажираност и подкрепа към различието.

“Софийският маратон е част от визията ни за устойчива спортна столица, в която всички имат достъп до движение, здраве и постижения. Гордеем се, че това събитие вече има своето място и престиж в международния календар“, заяви Анатоли Илиев, организационен директор.

